川普鬆綁美AI晶片出口禁令 輝達等晶片股歡呼

美國官員表示，川普政府將不會實施前總統拜登卸任前宣布、預定15日生效的人工智慧（AI）晶片出口管制措施，因為太過複雜且官僚，計劃全面修改。由於這些管制措施已引發多家大型科技公司和外國政府強烈反對，這項消息激勵輝達（NVIDIA）等晶片股的股價7日上揚。

拜登政府在今年1月卸任前，宣布所謂的「AI擴散規則」（AI diffusion rule），根據運算能力對出口國家設定三級管制，預定5月15日生效。

美AI晶片出口管制措施

不過，如今美國官員表示，這項規範的繁文縟節多到「無法執行」，川普政府將不會實施，計劃改以其他方案取代，將起草確保美國科技繁盛發展、又無法讓美國對手取得的新草案，但新規定草案近期還不會公布，可能還需要一段時間。

美國商務部工業安全局說：「拜登政府的AI規則過於複雜、過度官僚，會扼殺美國創新。我們將以一套簡單得多的新規則取而代之，以釋放美國的創新潛力，確保美國在AI領域的主導地位。」

彭博資訊引述消息人士報導，川普政府可能最快8日宣布新決定。華爾街日報（WSJ）引述知情人士指出，重擬計畫可能要花兩個月，決策官員正在評估如何阻止對手取得先進晶片、同時不傷及美國科技業者。

知情人士透露，商務部在制定新規期間，將繼續嚴格執行現行的晶片出口限制。美方在撤銷「擴散規則」的同時，也打算對將晶片轉運至中國大陸的國家，祭出新的出口管制措施，其中包括馬來西亞和泰國。

輝達向來反對美國擴大管制，認為對第三國的限制，只會把這些國家推向中國大陸。

川普7日則表示，他很快就會宣布華府是否會鬆綁對部分中東國家的晶片出口管制。他說：「我們可能會那樣做，對。而且很快就會宣布。」 川普下周將展開上任以來首次重大外交訪問，前往沙烏地阿拉伯等三個中東國家。

拜登政府時期因憂心先進半導體流向中國，被北京用來強化軍事能力，對美國AI晶片出口到中東祭出嚴格管制。

不過，改善對部分中東國家的關係已經成為川普執政期間一大目標。針對有報導指出，美國將把波斯灣改名為阿拉伯灣，川普表示，計劃很快處理此事。