專家解讀聯準會主席的迂迴用語 降息時程延後「至少一年」

聯準會（Fed）主席鮑爾7日再度明確表示，在貿易政策走向更明朗之前，他不會倉促降息。

金融專欄作家亞蘭茲（Brett Arends）解讀，鮑爾用比以往更謹慎且迂迴的方式暗示，川普的關稅政策可能導致聯準會延遲降息時程「至少一年」。

Fed基準利率走勢

亞蘭茲指出，鮑爾在會後記者會上說，關稅可能導致聯準會達成政策目標的時間，拖慢「至少接下來，讓我們說，一年」，這意味著如果川普的關稅措施使物價降不下來，通膨率無法降至Fed的2%目標，那麼今年別想降息了。不過，鮑爾馬上補充說，這只是可能性之一，最後將「取決於關稅的具體影響」。

由於鮑爾的用字遣詞太過迂迴與隱晦，市場甚至都未注意到。利率期貨數據顯示，市場對2026年4月和5月的利率預測與聯準會開會之前幾無差異。但亞蘭茲說，不能依賴貨幣市場來判斷他對鮑爾說法的詮釋是對或是錯，他舉例說，幾年前，鮑爾在一場記者會上幾乎是信誓旦旦地說：「我今年不會降息。」但之後貨幣市場、債券市場和所有專家都熱切期待會有多次降息，結果證明他們錯了。

亞蘭茲還注意到，過去一個月屢遭川普公開喊要開除的鮑爾，在7日的會後記者會中多次巧妙回擊川普，但表面看起來又不像是在進行反擊。他堅決拒絕對川普威脅解僱他做出任何評論。