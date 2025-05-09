鮑爾這一席話…提到22次「等待」

在美國聯準會（Fed）主席鮑爾堅決表態不急著降息後，有Fed傳聲筒稱號的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timiraos）分析指出，鮑爾在記者會提到22次「等待」（wait）或觀望的相關措辭，證明有多「不急」。

提米羅斯指出，鮑爾用了22次「等待」或觀望的相關措辭，強調當前無須急於行動。鮑爾說：「我們認為，再多等待的代價相對不高，所以我們會這麼做。」這番言論正凸顯美國川普頻繁且難以預測的貿易政策言論，已導致美國和其他已開發國家的貨幣政策分歧。

美國經濟才剛經歷過高通膨的震盪期，Fed官員認為，若為了支撐就業放緩而預先降息，短期內進一步推升物價壓力，風險太高。這和2019年情況不同，當年川普對中國發動首波貿易戰，市場信心轉弱，Fed連續三度降息以穩住經濟。造成這種政策分歧的原因很簡單：其他經濟體並未對進口貨品大幅調高關稅，反而正面臨需求走弱和勞動市場放緩的壓力。

歐洲央行（ECB）一年來已七度降息，共調降1.75個百分點，4月已降至2.25%。英國央行去年夏季以來已持續降息。