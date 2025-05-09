鮑爾這一席話…提到22次「等待」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國聯準會Fed）主席鮑爾堅決表態不急著降息後，有Fed傳聲筒稱號的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timiraos）分析指出，鮑爾在記者會提到22次「等待」（wait）或觀望的相關措辭，證明有多「不急」。

提米羅斯指出，鮑爾用了22次「等待」或觀望的相關措辭，強調當前無須急於行動。鮑爾說：「我們認為，再多等待的代價相對不高，所以我們會這麼做。」這番言論正凸顯美國川普頻繁且難以預測的貿易政策言論，已導致美國和其他已開發國家的貨幣政策分歧。

美國經濟才剛經歷過高通膨的震盪期，Fed官員認為，若為了支撐就業放緩而預先降息，短期內進一步推升物價壓力，風險太高。這和2019年情況不同，當年川普對中國發動首波貿易戰，市場信心轉弱，Fed連續三度降息以穩住經濟。造成這種政策分歧的原因很簡單：其他經濟體並未對進口貨品大幅調高關稅，反而正面臨需求走弱和勞動市場放緩的壓力。

歐洲央行（ECB）一年來已七度降息，共調降1.75個百分點，4月已降至2.25%。英國央行去年夏季以來已持續降息。

Fed 美國聯準會 降息

延伸閱讀

川普對等關稅第一國！美國與英國簽署貿易協議

豐田財測估新年度淨利驟減35% 川普關稅政策成重擔

與英貿易協定是障眼法？經濟專家狠批川普「脫離現實」：製造亂象

「美國黃金時代來臨！」川普證實今晚有大事 美英將簽貿易協議

相關新聞

川普鬆綁美AI晶片出口禁令 輝達等晶片股歡呼

美國官員表示，川普政府將不會實施前總統拜登卸任前宣布、預定15日生效的人工智慧（AI）晶片出口管制措施，因為太過複雜且官...

Fed利率維持不變 鮑爾放鷹：不急著降息

美國聯準會（Fed）7日決議第三度維持利率不變，但強調經濟不確定性增加，並警告通膨與失業上升的風險升高，暗示經濟面臨停滯...

鮑爾這一席話…提到22次「等待」

在美國聯準會（Fed）主席鮑爾堅決表態不急著降息後，有Fed傳聲筒稱號的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timirao...

馬士基下修貨櫃運量展望 全球運輸量最糟恐陷萎縮

丹麥貨櫃航運巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk）8日下修全球貨櫃航運市場展望，警告全球貿易戰和地緣政治不確...

英降息1碼符合市場預期 將以漸進、審慎態度調整利率

英格蘭銀行（英國央行）8日會議決定降息1碼，為4.25%，符合市場預期；但貨幣政策委員會的投票結果嚴重分歧，五人同意降息...

Switch 2銷量預估保守

任天堂新一代電玩主機「Switch 2」的需求刷新紀錄，但該公司預估的初期發售量卻低於預期，反映出美國關稅造成的不確定性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。