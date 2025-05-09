Fed利率維持不變 鮑爾放鷹：不急著降息

經濟日報／ 編譯任中原林聰毅／綜合外電
Fed主席鮑爾重申觀望立場，「不急於降息」。路透
Fed主席鮑爾重申觀望立場，「不急於降息」。路透

美國聯準會（Fed）7日決議第三度維持利率不變，但強調經濟不確定性增加，並警告通膨與失業上升的風險升高，暗示經濟面臨停滯性通膨風險。Fed主席鮑爾重申觀望立場，「不急於降息」，整體決策基調偏向鷹派。

川普雖未再威脅將罷黜鮑爾，但在接受電視訪問時仍表示，「我們的Fed很頑固，他（鮑爾）應該降息，而且在某一點時，他將會這麼做」。之後在社群平台Truth Social也再度貼文抨擊鮑爾這個「太慢先生」是個笨蛋。

聯準會5月利率決策重點
聯準會5月利率決策重點

Fed決策機構聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7日一致決議，將聯邦資金利率維持在4.25%至4.5%之間，這是川普上月宣布大規模關稅措施後Fed的首次決策會議。會後聲明說，「經濟展望的不確定性已進一步增加」、「就業及通膨走高的風險已在上升」。

聲明中並未提到關稅，但鮑爾在會後記者會表示，「如果已宣布的大幅提高關稅措施持續下去，可能會推升通膨、拖慢經濟成長，並導致失業率上升」。

鮑爾指出，美國經濟雖仍健康，但關稅措施可能使Fed面臨挑戰，難以同時完成穩定物價及締造最大就業的兩大職責。由於目前仍不確定關稅政策的範圍和規模，以及即將登場的貿易談判結果如何，Fed將繼續觀望。他說：「我們不覺得有非動不可的急迫性，現在保持耐心比較合適。」「一旦情勢有變，必要時我們會迅速行動。」

對於川普連番的不降息指責，鮑爾在回答記者提問時強調，當前風險和不確定性持續升高，真正有能力化解的應該是白宮，而且確實似乎已有所行動。

對於美國第1季國內生產毛額（GDP）萎縮0.3%，鮑爾表示，「這有點令人搞不懂，但我認為我們了解情況，而且不會真正使我們有所改變」。

最近經濟「硬數據」顯示，年初以來美國經濟的需求面仍普遍熱絡，但一些調查所提供的「軟數據」指出，企業界與消費者深深擔憂川普的關稅將影響經濟展望。

由於美國4月就業數據遠比預期強，市場預期6月降息的機率下降，並普遍預期要到下半年才會降息，許多經濟學者也將預期今年首次降息時機從6月推遲到9月。但三菱日聯金融集團（MUFG）美國主管岡卡爾夫斯提醒，按兵不動的時間愈長，其實就是在被動緊縮；若等到7或9月才降息，Fed可能被迫一次降2碼。


延伸閱讀

VIP／鮑爾稱聯準會不會操之過急 貿易政策方向得由白宮定奪

Fed 美國經濟 降息

延伸閱讀

川普對等關稅第一國！美國與英國簽署貿易協議

與英貿易協定是障眼法？經濟專家狠批川普「脫離現實」：製造亂象

批楊金龍沒風骨 趙少康：全球央行總裁評比B+沒冤枉

聯準會決議不降息！鮑爾認為：硬數據仍顯示美國經濟整體健康

相關新聞

川普鬆綁美AI晶片出口禁令 輝達等晶片股歡呼

美國官員表示，川普政府將不會實施前總統拜登卸任前宣布、預定15日生效的人工智慧（AI）晶片出口管制措施，因為太過複雜且官...

Fed利率維持不變 鮑爾放鷹：不急著降息

美國聯準會（Fed）7日決議第三度維持利率不變，但強調經濟不確定性增加，並警告通膨與失業上升的風險升高，暗示經濟面臨停滯...

鮑爾這一席話…提到22次「等待」

在美國聯準會（Fed）主席鮑爾堅決表態不急著降息後，有Fed傳聲筒稱號的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timirao...

馬士基下修貨櫃運量展望 全球運輸量最糟恐陷萎縮

丹麥貨櫃航運巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk）8日下修全球貨櫃航運市場展望，警告全球貿易戰和地緣政治不確...

英降息1碼符合市場預期 將以漸進、審慎態度調整利率

英格蘭銀行（英國央行）8日會議決定降息1碼，為4.25%，符合市場預期；但貨幣政策委員會的投票結果嚴重分歧，五人同意降息...

Switch 2銷量預估保守

任天堂新一代電玩主機「Switch 2」的需求刷新紀錄，但該公司預估的初期發售量卻低於預期，反映出美國關稅造成的不確定性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。