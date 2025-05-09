Fed利率維持不變 鮑爾放鷹：不急著降息

美國聯準會（Fed）7日決議第三度維持利率不變，但強調經濟不確定性增加，並警告通膨與失業上升的風險升高，暗示經濟面臨停滯性通膨風險。Fed主席鮑爾重申觀望立場，「不急於降息」，整體決策基調偏向鷹派。

川普雖未再威脅將罷黜鮑爾，但在接受電視訪問時仍表示，「我們的Fed很頑固，他（鮑爾）應該降息，而且在某一點時，他將會這麼做」。之後在社群平台Truth Social也再度貼文抨擊鮑爾這個「太慢先生」是個笨蛋。

聯準會5月利率決策重點

Fed決策機構聯邦公開市場操作委員會（FOMC）7日一致決議，將聯邦資金利率維持在4.25%至4.5%之間，這是川普上月宣布大規模關稅措施後Fed的首次決策會議。會後聲明說，「經濟展望的不確定性已進一步增加」、「就業及通膨走高的風險已在上升」。

聲明中並未提到關稅，但鮑爾在會後記者會表示，「如果已宣布的大幅提高關稅措施持續下去，可能會推升通膨、拖慢經濟成長，並導致失業率上升」。

鮑爾指出，美國經濟雖仍健康，但關稅措施可能使Fed面臨挑戰，難以同時完成穩定物價及締造最大就業的兩大職責。由於目前仍不確定關稅政策的範圍和規模，以及即將登場的貿易談判結果如何，Fed將繼續觀望。他說：「我們不覺得有非動不可的急迫性，現在保持耐心比較合適。」「一旦情勢有變，必要時我們會迅速行動。」

對於川普連番的不降息指責，鮑爾在回答記者提問時強調，當前風險和不確定性持續升高，真正有能力化解的應該是白宮，而且確實似乎已有所行動。

對於美國第1季國內生產毛額（GDP）萎縮0.3%，鮑爾表示，「這有點令人搞不懂，但我認為我們了解情況，而且不會真正使我們有所改變」。

最近經濟「硬數據」顯示，年初以來美國經濟的需求面仍普遍熱絡，但一些調查所提供的「軟數據」指出，企業界與消費者深深擔憂川普的關稅將影響經濟展望。

由於美國4月就業數據遠比預期強，市場預期6月降息的機率下降，並普遍預期要到下半年才會降息，許多經濟學者也將預期今年首次降息時機從6月推遲到9月。但三菱日聯金融集團（MUFG）美國主管岡卡爾夫斯提醒，按兵不動的時間愈長，其實就是在被動緊縮；若等到7或9月才降息，Fed可能被迫一次降2碼。



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