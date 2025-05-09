蘋果擬架設AI搜尋引擎

經濟日報／ 編譯黃淑玲陳苓／綜合外電

蘋果高階主管表示，研擬在旗下Safari瀏覽器內，增加人工智慧（AI）搜尋引擎，作為Google的替代選項。Google母公司Alphabet股價7日收盤重挫7.3%，是2月來最大跌幅；蘋果同日收盤也下跌1.1%。

蘋果服務部門資深副總裁庫伊（Eddy Cue）7日在法院作證時透露，蘋果與Perplexity等多個新創公司洽談中，計劃把這些新創公司的搜尋工具列入清單，讓iPhone、iPad用戶能在Safari瀏覽器自行選定網路搜尋工具，但他未說明施行時間。

上個月Safari的搜尋首次下滑，庫伊認為，就是因為用戶使用AI。他預期，諸如OpenAI、Perplexity、Anthropic等公司的AI搜尋，最終會取代Google傳統搜尋引擎。

彭博資訊說，蘋果的動作是為因應與Google長期的夥伴關係可能終止。

蘋果改用新的搜尋引擎，將威脅到Google與蘋果價值上百億美元的商業關係。Google每年支付蘋果多達200億美元，以便成為iPhone和Safari瀏覽器的預設搜尋引擎。

這個合約為Google帶來上億用戶，提振廣告業務。但此一長期合約，如今成了美國司法部反托辣斯案的重心。

廣告 搜尋引擎 關係

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