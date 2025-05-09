南韓、印尼 外匯存底探低

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

為了在川普對等關稅引發的市場動盪中阻貶本幣，南韓與印尼央行4月出手穩定匯市，使其外匯存底分別降至五年及近兩年來最低。

南韓央行（BOK）8日公布的數據顯示，在4月底為止外匯存底為4,046.7億美元，跌至2020年4月以來最低，比前一個月減少49.9億美元，減少金額也是2024年4月以來單月最多。BOK說，上月外匯存底劇降的主因是央行與國營退休金基金「國民年金公團」（NPS）之間的換匯協議，該協議要求將互換限額從500億提高到650億美元，並將協議延長一年至2025年底，以支持疲軟的韓元。另一原因則是金融機構的外幣存款減少。

韓元兌美元在4月初跌至16年來最低。之後走勢逆轉，當月韓元兌美元升值3.3%，創2023年11月來最大月漲幅。同日印尼央行在聲明中說，4月外匯存底減少46億美元至1,525億美元，不僅跌落近兩年谷底，減少的金額也是2023年5月以來單月最多，原因是政府償還外債，以及央行採取穩定本幣措施。

在川普宣布對印尼徵收32%對等關稅後，印尼盾兌美元在4月9日貶至歷史低點，後來川普宣布暫緩，印尼盾迄今已從谷底回升2.8%，減輕了央行干預的壓力。

印尼 外匯 川普

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