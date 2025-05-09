Switch 2銷量預估保守

任天堂新一代電玩主機「Switch 2」的需求刷新紀錄，但該公司預估的初期發售量卻低於預期，反映出美國關稅造成的不確定性。

要價450美元的Switch 2預購火熱，市場預期將是史上最暢銷的電玩主機，但該公司8日預估，Switch 2出貨量到明年3月為止將達1,500萬台，低於彭博彙整分析師預測的1,680萬台；年度營業利益為3,200億日圓（22億美元），也遠低於預期。

現行的Switch主機已上市八年，但需求減弱，傷害獲利。該公司在今年3月為止的一年度間，賣出1,080萬台Switch、年減31.2%，軟體銷量為1.554億套、也年減22.2%；去年度營收降低30%至1.165兆日圓，淨利銳減43%至2,788.1億日圓。

這份財報發布之前，任天堂才因為Switch 2預購量大增，促使社長古川俊太郎出面警告，許多日本顧客將沒法在發售日當天拿到新機，且許多美國零售商的預售訂單也迅速售罄。

在正常情況下，社群媒體的討論熱度與新主機的預購動能爆大量，都在在預告一項產品的買氣大好。

但美國總統川普的關稅政策，與關稅可能迫使任天堂漲價的恐懼，卻傷害投資人情緒。

MST金融公司的吉布森（David Gibson）表示：「倘若最終關稅稅率未能調降，將須進一步漲價，會削弱需求。

但任天堂往往設定價格之後，就不再變更」。Switch 2預定6月5日全球開賣，分為海外版與日本版，定價各為449.99美元、49,980日圓（350美元）。

吉布森說，任天堂從川普首屆任期以來，開始將生產從中國大陸轉往越南，輸美的Switch 2可能超過七成來自越南，關稅會較低。