英降息1碼符合市場預期 將以漸進、審慎態度調整利率

經濟日報／ 編譯任中原陳律安／綜合外電
英格蘭銀行（英國央行）8日會議決定降息1碼，為4.25%，符合市場預期。 美聯社
英格蘭銀行（英國央行）8日會議決定降息1碼，為4.25%，符合市場預期。 美聯社

英格蘭銀行（英國央行）8日會議決定降息1碼，為4.25%，符合市場預期；但貨幣政策委員會的投票結果嚴重分歧，五人同意降息1碼，兩人主張一次降2碼，但也有兩人主張維持利率不變，顯示未來降息路徑並不明朗。

這是4月2日川普宣布大幅提高關稅之後，英國央行首次決策會議。央行認為美國及其他國家提高關稅，將壓抑英國經濟成長及通膨，但強調經濟展望仍不明朗。

央行在聲明中表示，並沒有預設的利率路徑，對利率展望也未改變「漸進且審慎」的態度。

央行也指出，全球貿易緊張所造成的衝擊，「不應被過度誇大」；這使一些投資人預期今年稍晚時央行將加速降息。

央行總裁貝利表示，通膨壓力減輕，因此這次再度降息；但「過去幾周的情況顯示全球經濟多麼難以預測，這正是我們在進一步降息時，必須堅持漸進、審慎作法的原因」。

根據英國央行最新公布的每季經濟預測，今年最高通膨率預估為3.5%，低於原先預估的3.75%，但比3月的實際通膨率2.6%高出甚多，主因家用能源及用水價格從4月起大幅上升。央行並預測今年經濟將成長1%，高於之前預估的0.75%增幅；預估今年工資升幅為3.5%，遠低於去年的6%。  

在央行降息之前，市場預期今年底英國利率將降到3.5%。

同日公布利率決策的瑞典央行、挪威央行、馬來西亞央行，則都選擇按兵不動。瑞典央行將基準利率保持在2.25%的兩年低點、挪威央行也將利率維持在4.5%，採取暫時觀望川普貿易戰衝擊的做法，與稍早宣布政策的美國聯準會（Fed）相互呼應。

瑞典央行總裁特德恩說，儘管仍稍微傾向寬鬆，但並不保證將來會降息。挪威央行則重申，根據目前的展望，政策利率在2025年可能下降。

大馬央行將基準的隔夜政策利率（OPR）維持在3%，符合市場預期，但示警隨著貿易緊張情勢升溫，在年底前可能調降利率。該國央行也宣布，從5月16日起，將法定存款準備率（SRR）調降1個百分點至1%，將是2020年3月新冠疫情爆發來首次調降，進一步鞏固鴿派的政策預期。

然而，較早宣布決策的巴西央行，則決定升息50個基點（2碼）至14.75%，為連續第六度升息，把基準利率提升到近20年來最高水準，符合市場預期，同時為因應美國總統川普掀起的不確定性與黏著的通膨，巴西央行將預留彈性，保留未來的政策調整空間。

英國 通膨

延伸閱讀

川普對等關稅第一國！美國與英國簽署貿易協議

豐田財測估新年度淨利驟減35% 川普關稅政策成重擔

與英貿易協定是障眼法？經濟專家狠批川普「脫離現實」：製造亂象

川普宣布英美達成貿易協議 英國產業憂喜參半

相關新聞

川普鬆綁美AI晶片出口禁令 輝達等晶片股歡呼

美國官員表示，川普政府將不會實施前總統拜登卸任前宣布、預定15日生效的人工智慧（AI）晶片出口管制措施，因為太過複雜且官...

Fed利率維持不變 鮑爾放鷹：不急著降息

美國聯準會（Fed）7日決議第三度維持利率不變，但強調經濟不確定性增加，並警告通膨與失業上升的風險升高，暗示經濟面臨停滯...

鮑爾這一席話…提到22次「等待」

在美國聯準會（Fed）主席鮑爾堅決表態不急著降息後，有Fed傳聲筒稱號的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timirao...

馬士基下修貨櫃運量展望 全球運輸量最糟恐陷萎縮

丹麥貨櫃航運巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk）8日下修全球貨櫃航運市場展望，警告全球貿易戰和地緣政治不確...

英降息1碼符合市場預期 將以漸進、審慎態度調整利率

英格蘭銀行（英國央行）8日會議決定降息1碼，為4.25%，符合市場預期；但貨幣政策委員會的投票結果嚴重分歧，五人同意降息...

Switch 2銷量預估保守

任天堂新一代電玩主機「Switch 2」的需求刷新紀錄，但該公司預估的初期發售量卻低於預期，反映出美國關稅造成的不確定性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。