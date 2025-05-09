英降息1碼符合市場預期 將以漸進、審慎態度調整利率

英格蘭銀行（英國央行）8日會議決定降息1碼，為4.25%，符合市場預期；但貨幣政策委員會的投票結果嚴重分歧，五人同意降息1碼，兩人主張一次降2碼，但也有兩人主張維持利率不變，顯示未來降息路徑並不明朗。

這是4月2日川普宣布大幅提高關稅之後，英國央行首次決策會議。央行認為美國及其他國家提高關稅，將壓抑英國經濟成長及通膨，但強調經濟展望仍不明朗。

央行在聲明中表示，並沒有預設的利率路徑，對利率展望也未改變「漸進且審慎」的態度。

央行也指出，全球貿易緊張所造成的衝擊，「不應被過度誇大」；這使一些投資人預期今年稍晚時央行將加速降息。

央行總裁貝利表示，通膨壓力減輕，因此這次再度降息；但「過去幾周的情況顯示全球經濟多麼難以預測，這正是我們在進一步降息時，必須堅持漸進、審慎作法的原因」。

根據英國央行最新公布的每季經濟預測，今年最高通膨率預估為3.5%，低於原先預估的3.75%，但比3月的實際通膨率2.6%高出甚多，主因家用能源及用水價格從4月起大幅上升。央行並預測今年經濟將成長1%，高於之前預估的0.75%增幅；預估今年工資升幅為3.5%，遠低於去年的6%。

在央行降息之前，市場預期今年底英國利率將降到3.5%。

同日公布利率決策的瑞典央行、挪威央行、馬來西亞央行，則都選擇按兵不動。瑞典央行將基準利率保持在2.25%的兩年低點、挪威央行也將利率維持在4.5%，採取暫時觀望川普貿易戰衝擊的做法，與稍早宣布政策的美國聯準會（Fed）相互呼應。

瑞典央行總裁特德恩說，儘管仍稍微傾向寬鬆，但並不保證將來會降息。挪威央行則重申，根據目前的展望，政策利率在2025年可能下降。

大馬央行將基準的隔夜政策利率（OPR）維持在3%，符合市場預期，但示警隨著貿易緊張情勢升溫，在年底前可能調降利率。該國央行也宣布，從5月16日起，將法定存款準備率（SRR）調降1個百分點至1%，將是2020年3月新冠疫情爆發來首次調降，進一步鞏固鴿派的政策預期。

然而，較早宣布決策的巴西央行，則決定升息50個基點（2碼）至14.75%，為連續第六度升息，把基準利率提升到近20年來最高水準，符合市場預期，同時為因應美國總統川普掀起的不確定性與黏著的通膨，巴西央行將預留彈性，保留未來的政策調整空間。