不甩川普希望降息 美聯準會再度按兵不動

美國總統川普希望聯準會降息，但聯準會七日再度選擇按兵不動，利率維持在百分之四點二五至百分之四點五；美國聯準會主席鮑爾認為，關鍵在關稅政策不確定性太高，不如先靜觀其變。

美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）七日舉行政策會議，鮑爾指出，雖然市場充滿不確定性，但整體經濟仍穩固，失業率維持在低點、勞工市場位於高點、通膨大幅降低；經開會決定後，利率政策維持不變，現行貨幣政策可以有效面對接下來的經濟發展。這也是自去年十二月之後，利率再度維持不變。

鮑爾表示，聯準會的貨幣政策有兩大目標：一是達到最高的就業率、二是穩定物價。鮑爾指出，川普政府正針對四方向制定新的政策，包括貿易、移民、財政和法規，這些政策都還在變動中，對經濟的影響也充滿不確定性。

鮑爾說，如果高額的關稅政策上路，而且持續下去，就有可能提高通膨、減緩經濟成長，並增加失業率；關稅有可能造成一次性的物價上漲，也可能造成長期的衝擊，取決於關稅的規模、時程和未來的社會預期。

鮑爾指出，雖然今年第一季經濟成長率不盡理想，但經濟相對穩定，通膨率高於預期，整體仍穩健成長，尤其是勞動市場的表現，認為這是一個靜觀其變的好位置，以決定未來的貨幣政策。鮑爾評估說，等待的成本相對低廉，無須操之過急。

聯準會此次沒有選擇降息符合市場預期，不過，川普近期多次對鮑爾表達不滿，認為聯準會降息速度太慢，並指歐洲中央銀行已經多次宣布降息。

鮑爾說，川普一再對他提出批評，並不會影響聯準會的利率決策，「完全不會影響我們的工作」，「我們始終只考慮經濟數據、前景、風險平衡，僅此而已」。