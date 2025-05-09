快訊

新教宗「良14世」聖伯多祿大教堂陽台亮相 史上首位美國籍教宗

聽新聞
0:00 / 0:00

不甩川普希望降息 美聯準會再度按兵不動

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國聯準會主席鮑爾七日在華盛頓說明利率決策。歐新社
美國聯準會主席鮑爾七日在華盛頓說明利率決策。歐新社

美國總統川普希望聯準會降息，但聯準會七日再度選擇按兵不動，利率維持在百分之四點二五至百分之四點五；美國聯準會主席鮑爾認為，關鍵在關稅政策不確定性太高，不如先靜觀其變。

美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）七日舉行政策會議，鮑爾指出，雖然市場充滿不確定性，但整體經濟仍穩固，失業率維持在低點、勞工市場位於高點、通膨大幅降低；經開會決定後，利率政策維持不變，現行貨幣政策可以有效面對接下來的經濟發展。這也是自去年十二月之後，利率再度維持不變。

鮑爾表示，聯準會的貨幣政策有兩大目標：一是達到最高的就業率、二是穩定物價。鮑爾指出，川普政府正針對四方向制定新的政策，包括貿易、移民、財政和法規，這些政策都還在變動中，對經濟的影響也充滿不確定性。

鮑爾說，如果高額的關稅政策上路，而且持續下去，就有可能提高通膨、減緩經濟成長，並增加失業率；關稅有可能造成一次性的物價上漲，也可能造成長期的衝擊，取決於關稅的規模、時程和未來的社會預期。

鮑爾指出，雖然今年第一季經濟成長率不盡理想，但經濟相對穩定，通膨率高於預期，整體仍穩健成長，尤其是勞動市場的表現，認為這是一個靜觀其變的好位置，以決定未來的貨幣政策。鮑爾評估說，等待的成本相對低廉，無須操之過急。

聯準會此次沒有選擇降息符合市場預期，不過，川普近期多次對鮑爾表達不滿，認為聯準會降息速度太慢，並指歐洲中央銀行已經多次宣布降息。

鮑爾說，川普一再對他提出批評，並不會影響聯準會的利率決策，「完全不會影響我們的工作」，「我們始終只考慮經濟數據、前景、風險平衡，僅此而已」。

經濟發展 聯準會 鮑爾

延伸閱讀

豐田財測估新年度淨利驟減35% 川普關稅政策成重擔

與英貿易協定是障眼法？經濟專家狠批川普「脫離現實」：製造亂象

川普宣布英美達成貿易協議 英國產業憂喜參半

不當世界警察？川普對印巴衝突老神在在 CNN點出手關鍵、時機點

相關新聞

拜登時代AI晶片出口管制 川普將取消

美國前總統拜登任內頒布旨在管制人工智慧晶片出口的「ＡＩ擴散規則」，原訂五月十五日生效，但美國商務部七日證實，川普政府將通...

不甩川普希望降息 美聯準會再度按兵不動

美國總統川普希望聯準會降息，但聯準會七日再度選擇按兵不動，利率維持在百分之四點二五至百分之四點五；美國聯準會主席鮑爾認為...

普徠仕：未來一年半內 10年期美債殖利率可能直衝6%

普徠仕（T. Rowe Price）固定收益部門投資長胡賽因（Arif Husain）表示，有鑑於美國總統川普尚未完全兌...

Puma上季營收優預期 盤中股價跳高

德國運動用品商Puma上季營收優於市場預期，並在不計入來自美國關稅的影響下維持今年展望，激勵股價攀漲。

美股早盤／川普宣布已與英國達成協議 道瓊漲0.5%、比特幣叩關10萬美元

美股三大指數8日早盤全面上攻，道瓊工業指數漲218點，美國總統川普宣布已與英國達成重大貿易協議，提振市場樂觀氛圍，比特幣...

與英貿易協定是障眼法？經濟專家狠批川普「脫離現實」：製造亂象

川普政府將在8日宣布與英國達成第一樁貿易協議。這項進展或許會短暫讓金融市場為之雀躍，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，那不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。