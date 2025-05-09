拜登時代AI晶片出口管制 川普將取消

美國前總統拜登任內頒布旨在管制人工智慧晶片出口的「ＡＩ擴散規則」，原訂五月十五日生效，但美國商務部七日證實，川普政府將通盤檢討如何限制晶片銷往某些國家，不會實施拜登ＡＩ晶片管制規定。

華爾街日報分析，商務部的宣布對科技大廠帶來利多，報導傳出後輝達等業者股價應聲上揚，各界將注意川普政府如何訂定新規，在國家利益及科技利益之間尋求平衡。

拜登政府在「ＡＩ擴散規則」中，對於美國可以出售多少晶片到印度、瑞士、墨西哥、以色列設下上限。商務部發言人七日表示，拜登政府的ＡＩ晶片規定「太過複雜，太過官僚，將遏阻美國創新。我們將以更簡單的規則取代，釋放美國的創新潛力，確保美國在人工智慧領域繼續稱霸」。

對於過去幾年受到愈來愈多出口限制的科技巨擘來說，商務部決策至少在短期看來屬於好消息。科技業人士說，能夠把晶片順利賣給對美國友善的國家，對企業來說極為重要，管制新規將讓晶片銷售陷入困境。不過要求匿名的人士說，川普政府正積極研擬的新規，將強化晶片在海外的管制。

知情者指出，制定新規期間，商務部將繼續嚴格執行晶片出口管制。取消拜登規定的一個取代方案，將是針對曾把晶片轉移到中國大陸的國家實施管制，包括馬來西亞和泰國。

新聞曝光後，輝達股價上漲超過百分之三。輝達、超微等晶片大廠都曾反對拜登ＡＩ晶片出口管制，超微執行長蘇姿丰七日對ＣＮＢＣ新聞頻道說，美國應在維護國家安全及促進晶片發展之間取得平衡。輝達執行長黃仁勳日前也呼籲修改拜登政府的晶片限制。

華爾街日報分析，許多科技界高層主管依然有心理準備，川普政府可能對晶片出口推出有別於拜登團隊手段的限縮措施。輝達一款特殊ＡＩ晶片賣往大陸的計畫遭川普政府管制而損失五十五億美元。

這項改變也被視為川普即將訪問阿拉伯國家釋放利多。報導指出，商務部宣布不實行拜登ＡＩ晶片出口管制的時間，就在川普下周前往中東訪問之前，引起外界揣測川普此行可能討論中東國家購買美國先進晶片的相關問題。

若根據拜登ＡＩ晶片出口管制規定，沙烏地阿拉伯、阿聯購買美國晶片將面臨限縮。