Puma上季營收優預期 盤中股價跳高

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
Puma上季營收為20.8億歐元，年增率僅0.1％。路透
Puma上季營收為20.8億歐元，年增率僅0.1％。路透

德國運動用品商Puma上季營收優於市場預期，並在不計入來自美國關稅的影響下維持今年展望，激勵股價攀漲。

Puma 8日公布上季營收為20.8億歐元（23.5億美元），略微優於分析師預期，且較去年同期增加0.1％；財報發布後，Puma股價8日一度大漲8.64％。

Puma對美國和中國大陸的零售商銷售疲軟，使躉售業務下跌3.6％，但強勁的線上銷售，帶動直接面對消費者業務（DTC）勁揚12％到5.465億歐元。另外，毛利率則下降0.6個百分點至47％。

該公司維持今年1%~6%的營收成長展望，但表示該預期未納入美國關稅影響。

中國大陸輸美關稅達145%，財務長諾伊布朗（Markus Neubrand）表示，已減少將陸製品銷往美國市場，中國大陸製造占Puma商品的28％，越南以26％排第二，柬埔寨則占16％。伊布諾3月說，計劃在第2季結束前裁員500人以削減成本。

Puma營收難以持續成長，並發布連串獲利預警，已在4月撤換執行長，愛迪達（Adidas）前銷售長賀爾德（Arthur Hoeld）將在7月1日接任，以扭轉頹勢。

美國 財務

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