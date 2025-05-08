豐田財測估新年度淨利驟減35% 川普關稅政策成重擔

豐田汽車公司（TOYOTA）今天宣布，預估2025財務年度的淨利將年減35%，為3兆1000億日圓（約新台幣6609億元），主要受美國川普政府對進口車加徵關稅及日圓升值的影響。

日本經濟新聞報導，豐田公布的財測顯示，預估2025財年（2025年4月至2026年3月）的營收年增1.0%，為48兆5000億日圓，但營業利益減少21%，為3兆8000億日圓，低於日本經濟數據統計公司 QuickConsensus的預測（4兆8824億日圓）。

豐田汽車公司社長佐藤恒治今天在記者會上表示，「包括通商關係等在內，汽車產業的環境正在大幅發生變化」。

由於美國川普政府採取加徵關稅措施，豐田暫時計入了今年4至5月份的情形，這是預測營業利益縮減1800億日圓的主要原因。

此外，受到日圓升值影響，營業利益更減少7450億日圓。豐田以1美元兌145日圓匯率計算，相較於上一財年的1美元兌153日圓，升值了8日圓。財測顯示，每升值1日圓，豐田的營業利益一年就減少500億日圓。

豐田預估2025財年在全球各地的產量約1000萬輛，相較於2024財年的967萬輛，增加約32萬輛。包含豐田旗下子公司大發工業（DAIHATSU）、日野汽車等在內，預估全球銷售約增2%，約1120萬輛。

美國川普政府採取保護主義政策，4月3日起對進口車加徵25%關稅。到了5月，引擎等主要零組件也成了加徵關稅的對象，對於從世界各國進口零件的汽車公司而言，反而是劣化營收和利潤的主因。