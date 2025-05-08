受美國關稅政策影響 英國央行降息1碼至4.25%
由於美國關稅威脅開始對經濟成長構成壓力，英國央行英格蘭銀行（Bank of England）今天將基準利率下調1碼（25個基點）至4.25%。
法新社報導，英格蘭銀行在例行會議後的聲明寫道，受到關稅政策影響，全球經濟成長的前景已遭削弱。
英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）表示，通膨壓力持續緩解，為去年8月以來第4次降息1碼鋪平道路。
另外，英格蘭銀行今天也出乎意料上調今年英國經濟成長預測，並且下調對明年的預測，示警美國關稅政策升高英國經濟的不可預測性。
英格蘭銀行將對英國今年國內生產毛額（GDP）年增率的預測從0.75%上修為1%，並將對明年的預測從1.5%下修為1.25%。
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