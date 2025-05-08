川普宣布英美達成貿易協議 英國產業憂喜參半

美國總統川普預告，今天將宣布與英國達成貿易協議，並稱這將是「完整而全面」、有助鞏固英美未來長久關係的協議。不過，英國產業界對協議內容既期待也擔憂。

川普（Donald Trump）今天在社群媒體表示，考量英美關係的悠久歷史與長年對彼此的忠誠，他很榮幸能以英國作為美國宣告率先達成貿易協議的國家。英國商業暨貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）4月上旬曾在國會表示，他相信在對美貿易協商方面，英國的進度領先其他國家。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，今天稍晚將親自說明英美貿易協議。國會下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）隨後指出，下午在國會將發布相關聲明。

施凱爾2月底曾在美國白宮與川普會晤，當時川普表示，他認為英美「挺快」即可達成「真正的貿易協議」，且美方將因此不需對英方加徵關稅。英美貿易協商隨後加速進行，但英國仍未能躲過2月以來，美方對各國銷美車輛和鋼鋁製品課徵的25%關稅，以及10%起跳的「對等關稅」。

此外，川普近日揚言將對外國產製的藥品和電影課徵關稅，電影稅率更恐高達100%。這兩個產業恰好都是英國出口強項。英美貿易協議是否能有效保護英方未來免遭進一步的關稅重擊，目前仍是未知數。隨著英美貿易協商推進，川普卻持續對外提出有意加徵關稅的新項目（例如電影），英方恐不得不一再調整對美協商目標與策略。

儘管川普稱英美貿易協議將是「完整而全面」，英國政府曾多次指出，與美方的協議將以高科技領域為重點，並力求為英國產業降低輸美關稅。

由於英國和歐盟19日將舉行高峰會，雙方預期在安全和經貿議題達成系列共識，為避免英歐協商議定內容屆時「惹惱」曾數度對歐盟表達不滿的川普、為英美談判投下變數，各界預期，英國政府將力圖至少在19日以前，就關稅等最優先議題及政策方向與美方達成共識，其他議題則留待日後。

根據近來英國政府官員發言及媒體援引官方消息人士說法報導，為尋求美方對英國輸美車輛和鋼鋁製品降低關稅，英方已表達願降低數位服務稅（DigitalServices Tax, DST）及美國農牧產品進口關稅稅率。

DST的課徵標的為搜尋引擎、社群媒體、網路商場等科技和電商企業在英國市場的營收，現行稅率為2%。谷歌（Google）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）皆屬遭課稅大戶。

另一方面，儘管官方已數次表示不會為了達成協議而削弱英國的食品法規標準、犧牲動物與消費者權益，英國農牧業者仍有疑慮。

和歐盟一樣，英國目前不開放進口經賀爾蒙處理（以促進生長）的牛肉、以及經氯洗滌（以表面殺菌）的雞肉，且官方已表態不會在相關產品的進口標準向美方讓步。

不過，豬肉進口議題迄今未獲輿論同等關注。英國豬肉產業公會（NPA）近日即致函商貿部，要求政府勿「背叛」英國豬農。英國農業公會（NFU）則敦促政府，勿為爭取降低車輛和鋼鋁製品輸美關稅，而犧牲英國農民利益。

NPA在信函提到美國養豬業廣泛對活豬使用抗生素、導致細菌出現抗藥性，對人類和動物健康構成風險。英國和歐盟皆實施抗生素減量政策；NPA指出，自2015年以來，英國養豬業的抗生素用量已大減69%，且有意持續減少使用。

較嚴格的動物福利和食品安全標準也讓英國農牧業的生產成本高於美國。NPA和NFU敦促政府，勿允許違背英國法規標準的美國產品進入英國市場、導致不公平競爭，且英美在農牧產品的市場准入談判須以「對等互惠」為原則。

由於川普政府作風強勢，英美協商最終得出的貿易條件是否真能確保英國利益，持續引發英國國會、企業界和民眾關注。有越來越多國會議員要求就對外貿易協議、特別是對美貿易協議，實施投票表決權。

在野黨自由民主黨財政發言人古柏（Daisy Cooper）指出，若政府有信心和川普達成的協議符合英國國家利益，就不該害怕接受國會議員檢視和表決。

根據英國現行規範與慣例，雖然國會議員可就政府簽署的國際貿易協議表達意見並要求政府回應，但協議是由政府、而非國會批准，協議不須經國會辯論或表決，因此實務上，相關機制通常僅能達到延後協議生效日期、影響輿論及對政府有限度施壓的效果。