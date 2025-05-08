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市場持續關注美中關稅 亞股漲多跌少

中央社／ 香港8日綜合外電報導

美國與中國預定本週末磋商關稅議題之際，有報導指出美國總統川普將於今天稍後宣布與英國達成的一項重大貿易協議，亞洲股市今天漲多跌少。

法新社報導，隨著川普（Donald Trump）在4月2日「解放日」宣布關稅措施、一度引發全球市場震盪後，市場於過去幾週恢復平靜，因為外界樂觀認為部分國家將與華府達成貿易協議，有助避開川普潛在關稅措施造成的打擊。

這個樂觀氛圍在本週獲得支撐。美國與中國官員表示，兩國高階談判代表預計於10日和11日會面，舉行川普宣布重磅關稅措施以來的首輪談判。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）以及中國國務院副總理何立峰，預計都會出席在瑞士舉行的這場雙邊會談。

此外，川普稍早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說，他將於今天上午10時（台灣時間8日晚間10時）在橢圓形辦公室舉行記者會，內容是有關「和一個備受尊重的大國代表達成重大貿易協議」。

川普並未提到特定國家，但「紐約時報」和美國政治新聞媒體Politico引述多名消息人士說法報導，川普指的就是英國。

亞股今天漲多跌少。東京、香港、上海、首爾及雪梨股市均收高；台北、威靈頓及馬尼拉股市則收低。

亞股 川普 美國 英國 關稅

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