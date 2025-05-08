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慘受關稅衝擊...任天堂Switch 2預估銷量「遠低市場預期」

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
任天堂預估Switch 2賣出1,500萬台，低於預期。路透
任天堂預估Switch 2賣出1,500萬台，低於預期。路透

任天堂新一代電玩主機Switch 2的需求刷新紀錄，但該公司預估的初期發售量卻低於預期，反映出美國關稅造成的不確定性。

儘管任天堂要價450美元的Switch 2預購火熱，且市場預期將是史上最暢銷的電玩主機，該公司仍預估，Switch 2出貨量到明年3月為止將達1,500萬台，低於彭博彙整分析師預測的1,680萬台；年度營業利益為3,200億日圓（22億美元）也嚴重低於預期。

任天堂告別發行8年的Switch主機，要在經歷多年的疲弱獲利與衰退需求後，靠新主機重振成長。任天堂1~3月營業利益下降46％至350億日圓，上個會計年度賣出1,080萬台Switch、軟體銷量為1.554億個。

這份財報發布之前，任天堂才因為Switch 2預購量大增，促使社長古川俊太郎出面警告，許多日本顧客將沒法在發售日當天拿到新機，且許多美國零售商的預售訂單也迅速售罄。

若在其他時候，社群媒體的討論熱度與新主機的爆量預購動能，在在預告買氣看好。但美國總統川普的關稅政策，與關稅可能迫使任天堂漲價的恐懼，傷害投資人情緒。

主機 任天堂 美國 關稅

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