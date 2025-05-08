波灣國家晶片出口管制有解？川普宣布：可能很快鬆綁

美國總統川普今天表示，他很快將宣布華府是否會鬆綁對部分波斯灣國家的晶片出口管制。

川普說：「我們可能會那樣做，對。而且很快就會宣布。」

路透社報導，美國商務部證實川普政府計劃撤銷前總統拜登政府時期，針對先進人工智慧（AI）晶片出口的限制措施，另以新規取代。

商務部發言人指出，拜登政府的AI法規過於複雜，會扼殺美國創新，將以一項更簡單的規則取代，「這項規則將激發美國創新力，並確保美國在AI領域的主導地位」。

川普下週將展開上任以來首次重大外交訪問，前往沙烏地阿拉伯等3個中東國家。

拜登政府時期因憂心先進半導體流向中國，被北京用來強化軍事能力，對美國AI晶片出口到中東祭出嚴格管制。

不過，改善對部分中東國家的關係已經成為川普執政期間一大目標。

針對有報導指出，美國將把波斯灣（Persian Gulf）改名為阿拉伯灣（Gulf of Arabia或Arabian Gulf），川普表示，計劃很快處理此事。

波灣阿拉伯國家領袖或許樂見此舉，但恐將惹怒伊朗。