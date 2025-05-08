國巨收購芝浦盼第3季完成 上調每股價格至6200日圓

被動元件大廠國巨收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）強勢表態，今天下午宣布調高公開收購價至每股6200日圓，較原每股5400日圓收購條件再提高14.8%，並高於競爭對手日商美蓓亞三美（Minebea Mitsumi）提出的每股5500日圓收購價。

國巨表示，收購日期將從5月9日開始，重申公開收購芝浦電子預計今年第3季完成。

國巨指出，目標收購芝浦電子普通股1524萬6293股，若最終有效應賣股數未達預定收購股數，但已達最低收購股數762萬3147股（約預定收購股數50%）時，此次公開收購數量條件成立。

國巨下午在官網發布英文新聞稿指出，上調公開收購價格，代表國巨堅信芝浦電子與國巨整合後，可持續成長與創造價值。

國巨認為，收購芝浦電子可讓集團專注發展感測器業務；此外，國巨集團已有與日本企業合作的經驗，例如2020年國巨透過收購美商基美（KEMET）整合前NEC子公司TOKIN。

國巨指出，國巨償還TOKIN約100億日圓的銀行貸款後，投資150億日圓用於資本支出與研發，並在宮城縣白石市（Shiroishi, Miyagi）建立新廠，與TOKIN共同分享國巨的全球銷售網絡。

國巨表示，從2020會計年度至2024會計年度，TOKIN營收成長幅度超過33%，營業利益翻倍，相關經驗是可沿用在其他合作夥伴。

國巨重申，持續以誠意爭取芝浦電子經營團隊與特別委員會支持此次公開收購，並期盼透過公平且透明的程序，擴大芝浦利害關係人的企業價值。

根據資料，芝浦電子主要製造負溫度係數（NTC）熱敏電阻，以及溫度、濕度、風速等感測元件製造銷售。