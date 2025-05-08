美元指數強彈0.5% 盤中重返100

美元指數（DXY）今（8）日在亞洲午盤強漲0.5%，站回100以上，主因為美國聯準會（Fed）利率會議決定按兵不動，主席鮑爾重申不急於降息，且美國總統川普預告今晚將與「某個國家」達成貿易協議，美中代表本周末也於瑞士展開經貿會談，緩和貿易緊張。

衡量美元兌六種主要貨幣匯價變動的美元指數（DXY），在台灣時間8日下午近3時，上漲0.50%至100.111。

美國聯準會周三（7日）一如外界廣泛預期，維持利率不變，但主席鮑爾說，目前不清楚美國經濟是否能持續保持穩定成長，「在這個時間點，貨幣政策該如何適當回應，並不是全然清晰」，「我們該怎麼做，真的是一點也不清楚」。

利率市場現在預期，Fed到今年底以前會有三次降息，下次調降利率的時間點是7月或9月。