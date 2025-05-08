豐田獲利拉警報！關稅衝擊 獲利展望較市場預期低兩成

豐田汽車預計今年將面臨艱難挑戰，這家日本車廠近日警告稱，受到美國總統川普關稅政策影響，獲利可能下滑，此時正值全球車廠都在採取措施，試圖減輕川普貿易政策帶來的衝擊。

豐田周四預計，截至2026年3月的全年營業利潤為3.8兆億日圓（約260億美元），遠低於分析師預期的4.7兆日圓，與上年度4.8兆日圓以及2024年度創下日企史上最高紀錄的5.35兆日圓相比，衰減幅度更明顯。

這份保守預測反映出去年度最後一季的業績表現平平。儘管美、日、中三大市場的銷售持續回溫，但第4季獲利僅微增0.3%到1.1兆日圓。

豐田初步估算4-5月因美國關稅政策將損失1,800億日元的利潤。隨著川普政府貿易政策反覆調整，受影響的汽車製造商、經銷商與零組件供應商持續增加。

川普上周簽署行政令豁免進口車的鋼鋁附加關稅，讓汽車業喘了一口氣。並同步宣布，整車在美產銷的車企可獲得最高3.75%的稅額抵免，此舉暫時緩解進口零部件5月3日起要支付25%關稅的壓力。

不過，豐田仍表示要維持在美營運策略不變，儘管關稅政策的變化打亂了其他許多公司的投資計畫：日產暫停墨西哥製休旅車的美國訂單；本田將Civic混合動力版的生產線由日本遷至美國；馬自達則暫停向加拿大出口美製等定車款。

美國是日本五大車企的最大市場。彭博數據顯示，去年美國市場占豐田全球銷量的23%、日產的28%和速霸陸的71%。去年，日本車廠在美銷售的約590萬輛車裡，進口車占比近五成。

在關稅生效前搶購潮的帶動下，包括豐田在內的日本大車企3月在美銷量激增，消費者都趕在車價可能上漲數千美元前買車。

另外，投資人正密切關注豐田社長佐藤恒治擬以6兆日圓收購零件供應商豐田自動織機的影響。若交易完成，將躋身全球規模最大併購交易之一。