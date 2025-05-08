繼NVIDIA黃仁勳後 AMD蘇姿丰也疾呼中國大陸是AI「大商機」

繼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳警告措施中國大陸人工智慧（AI）市場會是「莫大損失」後，超微（AMD）執行長蘇姿丰7日也說，中國大陸是半導體和AI產業的「龐大機會」，建議應該在出口管制與AI利益之間求取平衡。

蘇姿丰接受CNBC訪問時說，「為國家安全實施的出口管制、以及確保我們的技術能獲得最廣泛採用之間，應該有個平衡」，「這有利美國經濟的美國就業」。

她說，美國的AI領導地位、並以獲廣泛採用為主要目標，「真的讓我們處於有利地位」，應該在管制和提供晶片管道之間「取得平衡」。

美國政府已加強管制對中國大陸的AI晶片出口，最新措施波及輝達為中國大陸市場開發的降規版H20晶片、以及超微的MI308晶片。好消息是，彭博引述知情人士報導，川普政府打算撤銷拜登卸任前對AI晶片祭出的出口管制。

蘇姿丰也說，雖然超微「偏好更確定的環境」，也正把製造業務遷移到美國，但關稅對其產品組合的衝擊不大，4月銷售依然「暢旺」。