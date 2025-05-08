低調的繼位者！股神巴菲特接班人「阿貝爾」到底是誰？

「股神」巴菲特將於2025年底宣布退休，轉任波克夏海瑟威董事長，執行長一職將由副董事長阿貝爾接任。這也是波克夏數十年來，第一次更換執行長。當前波克夏持有約3500億美元的現金，市場高度關注這位「低調的繼位者」將如何部署這筆資金，延續以巴菲特的傳奇投資文化。





現年94歲、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）董事長暨執行長「股神」巴菲特（Warren Buffett）於5月3日股東會宣布，將於2025年底卸下執行長重責大任，由副董事長阿貝爾（Greg Abel）接任。這象徵一代投資傳奇的落幕，也標誌巴菲特時代的終結，以及接班人挑戰的開始。

波克夏股票60年漲5.5萬倍，漲幅為標普500的140倍！

巴菲特自1965年接手波克夏至今，將一家紡織工廠改造成市值高達1.16兆美元的跨產業投資帝國，旗下橫跨保險、鐵路、能源、製造、消費品等產業，持股包括Apple、可口可樂、美國銀行等指標企業。

他主張的「價值投資」理念，長期戰勝大盤，根據波克夏2024全年財報，創下近60年年均複合成長率19.9％的傲人紀錄，遠勝同期標普500指數的10.4％。此外，波克夏股票自1965年以來上漲5.5萬倍，約為標普500指數同期漲幅的140倍。換個角度解釋，若在1965年時投資波克夏約95美元，可以購買五股。由於A股未曾拆分，到了2024年底，波克夏A股每股已來到約68萬美元，總價值逾340萬美元！

回顧巴菲特經典的投資案例，得說回1987年黑色星期一。儘管當時股市震盪，他仍篤定買進可口可樂股票。波克夏至今持有可口可樂30多年，獲利超過10倍以上，每年股息收益達數10億美元。這項成功的交易，讓可口可樂成為波克夏最穩定的現金流來源之一。

另一個知名案例，是波克夏在股市恐慌時期，著名的高盛（Goldman Sachs）交易，以「價值投資」策略大舉獲利。2008年，金融海嘯期間，他向當時危在旦夕的高盛伸出援手，投資50億美元，獲得每年支付10％股息的保證，以及額外的選擇權，未來可以低於市價的價格購入股票。這起交易讓波克夏最終獲利30億美元，巴菲特被譽為「最後的白武士」。

不僅如此，在錯過2010年代初期的科技股牛市列車後，巴菲特於2016年開始大量買進蘋果，更選擇重壓成最大持股，2023年投資組合中占比達51％。波克夏對蘋果總投入約350億美元，至2024年市值已超過 1300億美元，報酬率逾270％，每年僅股息收入就超過8億美元。

「許多專業資金經理人對『虧損的一年』避之唯恐不及，但巴菲特並不害怕這種情況。」彭博資訊專欄作家凱沙爾（Nir Kaissar）形容，巴菲特的投資性格，在於對偶爾的挫敗具有強大韌性，「他一生中經歷過11次虧損年度，其中有4次發生在他掌管波克夏的前10年，更不用說，1974年『漂亮50』（Nifty Fifty）泡沫破裂時，令人心寒的股價跳水49％。」

超低調接班人阿貝爾是誰？來自冰球世家，默默行善

巴菲特在退休信中表示：「我對波克夏的未來充滿信心。阿貝爾將成為董事長，他早已負責非保險業務的經營，未來將接掌全盤營運。」

即將接棒巴菲特的黃金盛世，這位向來低調的繼位者阿貝爾是什麼來頭？

阿貝爾今年62歲，來自加拿大藍領家庭，現任波克夏副董事長，負責所有非保險部門業務。他於1992年加入波克夏旗下的能源事業，並於2018年升任副董事長。他來自加拿大的冰上曲棍球世家，他的叔叔正是NHL傳奇球星席德・阿貝爾（Sid Abel），從小熱愛冰球，至今仍參加業餘聯賽，這項運動也與他如今的成功息息相關。

「打冰球讓我很快學會一件事——與其單打獨鬥，團隊合作反而能帶來更大的成功。」阿貝爾形容冰球培養了他的領導能力，「從小，我就覺得自己有責任讓球隊變得更好，而對我而言，這代表要透過努力成為領袖。」

雖身居高位、財富豐厚，他卻生活簡樸，定居於愛荷華州德梅因，熱愛參與當地州博覽會。此外，他也和巴菲特一樣致力於行善，特別關注教育與運動推廣，包括在愛荷華資助興建「Abel Ice Arena」。2018年，他獲得美國知名慈善協會Horatio Alger Association頒發獎項，表彰他白手起家、平凡中奮起的精神。

事實上，外界對接班人是阿貝爾並不意外，畢竟，早在2014年，時任副董事長蒙格（Charlie Munger）就曾評價阿貝爾是「世界領先的經理人」，在某些方面甚至比巴菲特還優。2021年的波克夏股東會時，蒙格更說溜嘴，「Greg（阿貝爾）將會維持我們的文化。」被外界解讀，股神欽點的下一任CEO正是阿貝爾。對此，巴菲特於後續的專訪中也直言：「董事會一致同意，如果今晚我發生什麼事，Greg 明天早上就會接手。」

股神繼任者三大試煉，能延續「巴菲特溢價」？

對身上背負著「股神」繼任者光環的阿貝爾來說，他將面臨三大挑戰。首先，是波克夏多元的事業群，據《富比世》分析，阿貝爾過去主要負責波克夏的非保險業務，對管理公司龐大的股票投資組合經驗較少。這部分過去由巴菲特親自掌控，投資組合價值高達2640億美元，包含蘋果和美國運通等重要持股。

其二，是當前波克夏現金水位偏高，考慮到當前市場估值偏高、併購機會稀缺的情況下，如何有效配置這筆資金，成為阿貝爾的一大挑戰。投資人期待他能找到合適的投資標的，延續公司過去的成輝煌成就。

第三，是如何傳承「巴菲特溢價」，巴菲特正式公布接班的消息後，波克夏B股股價在盤前交易中下跌2.8％。華爾街普遍對阿貝爾的專業與經驗抱持肯定態度，但也擔憂在缺乏巴菲特與蒙格雙人組的光環下，未來併購交易與股東關係能否維持過往的穩定。

尤其，波克夏手握現金部位達3500億美元、投資組合偏重傳統產業，能否在當前AI、能源轉型與新創浪潮中延續投資文化，維持當前地位，將成投資人評估新領導團隊的重要指標，也是阿貝爾的重要考驗。

一代「股神」巴菲特締造了投資傳奇，如今，他選擇在滿載榮耀的巔峰時刻卸下重擔，留給接班人龐大的機會與責任。在沒有巴菲特第一線坐鎮的時代裡，波克夏能否延續價值投資的信仰與績效，將是下一個世代的試煉。

（本文出自2025.05.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）