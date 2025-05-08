受匯率和油價下跌影響 好市多4月銷售成長放緩

今年以來業績一直很強勁的好市多（Costco），開出現出現消費需求減弱的跡象。4月銷售年增7%至212億美元，增幅小於3月的8.6%。

同店銷售4月年增4.4%，增速也較3月的6.4%放緩。

好市多點出4月銷售成長轉慢的原因，首先是今年4月的購物天數，少於去年4月，影響到整體銷售和同店銷售大約1.5至2個百分點。另外，匯率不佳，以及汽油價格下跌，也拖累銷售成長。從去年4月至今，全球每汽油價格，下跌了13.4%。

然而，即便是不計汽油價格和匯率，4月同店銷售的6.7%成長率，還是不如3月時的9.1%大躍進。來客量方面，4月的4.2%成長，也比3月的6.1%差。

這些數據代表今年前三個月表現比許多同業好很多的好市多，到了4月整體需求轉冷。不過投資人仍對好市多相當有信心，好市多股價在盤後交易維持0.1%的輕微上漲；今年至今漲幅約10%，遠勝標普500指數的4.3%下跌。

許多投資人認為，針對美國可能會出現的經濟衰退，好市多會是個避難所。因為好市多的會員制和注重物超所值的商業模式。同時，儘管4月的銷售成長沒有月高，但還是個健康的成長數字。

好市多對於關稅衝擊，也有比較好的隔絕，公司高層表示，進口商品大約只占美國好市多銷售的三分之一，其中由中國、墨西哥、加拿大輸入的占比不到50%。好市多定本月底公布詳細財報，屆時將能聽到更多對於關稅和消費者開支的評論。