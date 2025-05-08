虛擬「數位電池」假投資詐騙 中美洲多國民眾受害

瓜地馬拉、宏都拉斯和多明尼加等中美洲國家，近期出現宣稱以「數位電池」虛擬挖礦，或是能源項目等假投資真詐騙手法，瓜地馬拉司法部門已著手調查，希望遏止詐騙蔓延，保住民眾的血汗錢。

詐騙集團打著高科技旗幟，誘導民眾誤信短時間可以快速獲利，但最後血本無歸。這種類似「龐氏騙局」的金融詐騙手法，也引起中美洲各國司法單位高度關注。

瓜地馬拉「自由新聞報」（Prensa Libre）6日報導，從去年底開始，瓜國司法單位陸續收到民眾投訴，一家以不同公司名稱在全國各地進行募資的傳銷業者，打著投資「數位電池」為名義，以數位挖礦，或是在各地設立手機充電站為由，大量吸引民眾投入資金，並要求投資者必須再找其他人加入，宣稱短時間可以得到3倍以上的獲利。但最後這些公司卻突然消失，人去樓空。

「共和報」（Republica）也披露詐騙集團號稱科技化、數位創新的宣傳手法。最常見的是透過下載特定「數位電池」手機應用程式，讓投資者選擇虛擬挖礦或是能源基礎設施的假投資機會。

業者宣稱若持續為數位電池加值「充電」，就可源源不斷獲取利潤，還可以即時在手機應用程式上監看獲利所得，這種詐騙方式吸引不少年輕人和科技愛好者加入。

此外，詐騙集團也會在車站或百貨公司等公共場所，設置大量的手機行動電源租借站，供路過民眾使用。詐騙集團不只在各地開設實體辦事處或是攤位宣傳，甚至還拍攝租借站實體運作影片以取信投資者，號稱使用人數越多，獲利就越多。另一種手法則是宣稱將這些行動電源租借站，設置於中國、哥倫比亞或美國等其他國家，用戶一樣可以透過手機應用程式遠端監控和了解獲利。

「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，最令人擔心的是，這些詐騙手法一開始要求投資金額並不高，大約1萬瓜幣（約新台幣4萬元），讓許多市井小民拿出僅有積蓄投入。等到投資至一定規模，詐團就會要求原投資者再拉新投資者入會，拉越多原投資者獲利就越多，造成短暫的獲利假象，之後再以「不繼續投入將損失所有資金」為由，逼迫投資人加碼，直到業者關閉應用程式，人間蒸發。

「共和報」分析，這就是國際間所謂「龐氏騙局」詐騙手法，不只在瓜地馬拉和宏都拉斯，尼加拉瓜和多明尼加也出現這種投資「數位電池」案例，已導致數千名投資人受害，血本無歸。甚至網路社群還流傳，光是瓜國被吸引加入「數位電池」騙局的民眾，就超過20萬人。

南美洲的阿根廷也出現一個小鎮三分之一民眾都陷入騙局，這也凸顯詐騙集團正不斷擴張範圍，在多國間遊走發展。瓜地馬拉司法部門已著手調查，希望遏止詐騙蔓延，保住民眾的血汗錢。