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安謀營收首破10億美元！但難敵財測利空「股價崩12%」…晶片業景氣蒙陰影

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
安謀發布令人失望的財測，股價在周三盤後交易慘跌11.6%。圖為安謀執行長哈斯。路透
安謀發布令人失望的財測，股價在周三盤後交易慘跌11.6%。圖為安謀執行長哈斯。路透

英國矽智財大廠安謀（Arm）周三公布的本季營收前景遜於預期，引發市場擔憂關稅衝擊恐致晶片業景氣放緩，股價在盤後交易大跌11.6%。

安謀表示，本季（第1季）營收預測在10億至11億美元，但華爾街先前估計落在區間最高端。扣除特定項目後，每股盈餘估30至38美分，同樣低於分析師預期。

該公司將保守預測歸因於與客戶新簽協議的時程有關。執行長哈斯（Rene Haas）表示，安謀目前正進行多項授權合約最終確認，想等正式簽署後才會將相關營收納入財測。他強調客戶持續加碼晶片投資，特別是人工智慧運算領域，安謀將因此受惠。

安謀透過技術授權費與專利抽成獲利，上季授權收入6.34億美元，專利抽成6.07億美元。

哈斯說：「我們採取保守態度以免過度樂觀，業務基本面非常強勁，資料中心那一塊的成長動能尤其顯著。」

財測公布後，安謀股價盤後重挫約12%。該股今年來漲幅不及1%，常規交易時段收盤後全數回吐。

安謀的展望與同業說法相符。多家晶片商先前向投資人表示，2025開年強勁，但經濟環境不確定性使後續展望蒙上陰影。

財務長柴爾德（Jason Child）指出，客戶對2025年的預測數據不足，導致公司難以建立可靠的預估模型。安謀產品屬於服務類別，預計不受關稅直接影響，但對關稅對最終市場需求的影響「不太清楚」。鑑於不確定性，安謀決定不提供全年財測。

至於上季（第4季），營收年增34%至12.4億美元，首度實現單季破10億美元的里程碑，略高於分析師預期的12.3億美元。扣除特定項目後每股盈餘55美分，優於市場預期的52美分。

安謀技術是全球多數智慧手機晶片的基礎，因能提前揭露全球科技巨擘的元件採購計畫，其展望備受關注。客戶通過授權將其技術作為自研晶片基礎，而按設備銷量抽成的專利收入更是智慧手機等電子產品的景氣指標。安謀兩年前已上市，大股東軟銀集團仍持有大約90%股權。

安謀 客戶 專利 晶片

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