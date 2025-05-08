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國際油價走低！金價回落、銅價也跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
油價示意圖。圖／AI生成
油價示意圖。圖／AI生成

國際油價走低，聯準會（Fed）主席鮑爾重申不需急著降息，美中之間緊張關係在貿易談判前仍揮之不去。金價下跌。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

國際油價走低，川普表示，他不願意為了能和北京進行更多的實質性經貿談判而先行降低對中國的關稅。

Fed維持利率不變，利率聲明強調通膨和失業風險雙雙上升。

瑞穗證券美國能源期貨部門主管Robert Yawger說：「市場擔心在瑞士與中國的談判可能適得其反，演變為需求破壞事件。」 他還指出，市場預期短期內美國不會降息，這也對油價構成壓力。

6月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌1.7%，收於每桶58.07美元；7月交割布蘭特原油期貨下跌1.7%，至每桶61.12美元。

金價下跌

金價下跌，Fed主席鮑爾說，儘管面臨川普的貿易戰，但該央行並不急於調整利率。

美元在鮑爾談話後走高，使美元幣計價的黃金持續面臨下行壓力。

金價一度下跌2.1%，美中貿易談判進展抑制了避險資產需求。截至紐約時間下午4:05，黃金現貨下跌1.8%，報每英兩3371.11美元；白銀現貨下跌2.4%，報32.41美元。

銅價下跌

銅價下跌，鐵礦石回吐漲幅，中國大陸如預期宣布降準降息以保護經濟免受美國關稅衝擊。

上海東吳玖盈投資管理有限公司的交易主管Jia Zhang稱，降息在預期之內，除此之外沒有更多內容。

LME銅期貨下跌1.2%，報每公噸9419.5美元；LME鋁期貨下跌1.8%，報2382.5美元。

油價 美國 金價

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