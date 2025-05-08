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美元升至盤中高點 鮑爾咬定維持觀望 日圓中止連三漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓升值1%，報143.83日圓，打破連續三天的跌勢。路透
美元兌日圓升值1%，報143.83日圓，打破連續三天的跌勢。路透

聯準會（Fed）主席鮑爾重申不急於降息之後，美元指數周三漲到盤中高點。同時，美國總統川普表示，他不願意為能和北京進行更多的實質性經貿談判而率先降低對中國大陸的關稅。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至99.614。美元兌日圓升值1%，報143.840日圓，打破了連續三天的跌勢。

歐元兌美元貶值0.5%，至1.1313；美元兌瑞郎升0.2%，至0.8332。

Fed在聲明中說「經濟前景不確定性已進一步增加」」，鮑爾在記者會上表示，在這種情況下，決策者不宜先發制人。

Brown Brothers Harriman & Co.全球市場策略主管Win Thin表示，「鮑爾表示僅憑疲軟的調查數據不足以讓他們預防性降息」，「這幾乎是他能做出的最強烈表態。他們將維持觀望，直到實質數據出現疲態」。

Fed 指數 鮑爾

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