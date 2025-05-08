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台積電ADR漲1.3% 較台北交易溢價13.9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周三（7日）上漲1.3%，結束連二日頹勢，收在174.54美元，較台北交易溢價13.9%。

美國股市周三震盪下收漲，有報導說人工智慧（AI）晶片管制會鬆綁，帶動半導體股尾盤走高。此外，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，儘管貿易戰帶來不確定性，但美國經濟仍然穩固。

道瓊工業指數上漲 284.97 點，漲幅0.7%，至 41,113.97 點；標普 500 指數漲 24.37 點，漲幅 0.4%，至 5,631.28 點；那斯達克綜合指數上漲48.50點，漲幅0.3%，至17,738.16點。

費城半導體指數上漲1.7%，輝達（NVIDIA）上漲3.1%。彭博引述知情人士報導，川普政府打算撤銷拜登臨卸任對人工智慧（AI）晶片祭出的最新出口管制。

台灣加權股價指數周三小漲23.90點，收在20,546.49點。台積電漲0.9%，收在928.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 137.80 +1.11 135.50 1.70

中華電 CHT 130.29 -1.74 131.00 -0.54

台積電 TSM 1,057.19 +1.31 928.00 +13.92

聯電 UMC 45.25 +0.95 45.75 -1.10

半導體 台積電 指數

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