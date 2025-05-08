美股在晶片股尾盤拉抬下收高 鮑爾稱美經濟仍然穩固

美國股市周三震盪下收漲，有報導說人工智慧（AI）晶片管制會鬆綁，帶動半導體股尾盤走高。此外，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，儘管貿易戰帶來不確定性，但美國經濟仍然穩固。

道瓊工業指數上漲 284.97 點，漲幅0.7%，至 41,113.97 點；標普 500 指數漲 24.37 點，漲幅 0.4%，至 5,631.28 點；那斯達克綜合指數上漲48.50點，漲幅0.3%，至17,738.16點。

費城半導體指數上漲1.7%，輝達（NVIDIA）上漲3.1%，台積電ADR漲1.3%。彭博引述知情人士報導，川普政府打算撤銷拜登臨卸任對人工智慧（AI）晶片祭出的最新出口管制。

美國10年期公債殖利率從周二的4.305%降至4.272%。

美股開盤即上漲，受美中官員本周將在瑞士舉行貿易對話所激勵，不過中午一度下跌，Fed發布聲明後，美股表現不穩，直到尾盤才因彭博有關晶片管制鬆綁的報導，在晶片股帶動下轉而上漲。

Fed在會後聲明中表示，他們認為通膨和失業上升的風險正加劇。由於當前失業率仍處於低位，市場需求也相對平穩，官員表示在更清楚了解經濟走向之前，他們願意維持利率不變。鮑爾承認，不確定性已經影響了個人和企業的信心，但經濟本身尚稱穩健。此外，他表示，如果經濟數據支持，降息是可能的，但在情況更加明朗之前，不能先發制人改變政策。

倫敦證券交易所的數據顯示，市場仍普遍預期Fed在 7 月會議降息至少 25 個基點。

FL Putnam Investment Management首席市場策略師Ellen Hazen說：「他們說失業率上升的風險已經上升，通脹率上升的風險也已經上升。他們並沒有明確將其歸咎於關稅，但我認為任何人看到這一點都會明白他們的意思。」

川普在Fed發表聲明前不久表示，他還不願意撤回對中國大陸已宣布的 145% 關稅。

迪士尼(Disney)股價大漲11%，成為道瓊工業指數表現最佳的成分股。該公司表示，旗下美國主題公園在3月為止一季吸引了更多遊客，遊客支出也增加。迪士尼還表示，計劃在阿布達比興建第七座主樂園。

Google母公司Alphabet大跌7.3%，創三個月來最大單日跌幅。蘋果高層表示，正考慮在瀏覽器中添加AI搜索功能。蘋果也下跌 1.1%。