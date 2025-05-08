彭博：川普擬撤銷拜登下台前祭出的AI晶片分級出口管制

彭博引述知情人士報導，川普政府打算撤銷拜登臨卸任對人工智慧（AI）晶片祭出的最新出口管制，這些管制措施已引發多家大型科技公司和外國政府強烈反對。受此消息激勵，輝達（NVIDIA）周三股價上揚。

這項尚未定案的撤銷計畫，目的是重塑拜登政府針對輝達等公司AI晶片出口所設下的三級管制辦法。知情人士透露，川普政府不會執行即將於5月15日生效的所謂「AI擴散規則」（AI diffusion rule）。

美國總統川普即將出訪中東，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國在內多國先前對於無法取得AI晶片受到管制表達不滿。知情人士表示，川普政府正積極研擬新辦法，以加強對海外AI晶片流通的掌控。

彭博報導消息後，晶片股應聲走揚。輝達大漲3.1%，費城半導體指數也上揚1.7%。

知情人士向彭博透露，川普政府可能最快在本周四宣布新決定。

所謂AI擴散規則，是拜登卸任前最後一周祭出的措施，是多年來加強半導體貿易管制的延伸。此措施目的在防止中國大陸透過第三方取得AI晶片技術，並藉設下安全規範，將更多國家取得先進的美製科技進一步靠攏美國。

美國商務部工業安全局透過發言人發布新聞稿說：「拜登政府的AI規則過於複雜、過度官僚，會扼殺美國創新。我們將以一套簡單得多的新規則取而代之，以釋放美國的創新潛力，確保美國在AI領域的主導地位。」

知情人士透露，商務部在制定新規則期間，將繼續嚴格執行現行的晶片出口限制。撤銷「擴散規則」的同時，美方也打算對那些將晶片轉運至中國的國家，祭出新的出口管制措施，其中包括馬來西亞和泰國。

輝達向來反對美國擴大管制，認為對第三國的限制只會把他們推向中國大陸。輝達執行長黃仁勳本周表示，美國企業應該開放對中國大陸銷售產品，並預測中國在未來幾年將成為規模達500億美元的AI晶片市場。

儘管如此，川普政府仍加緊對中國科技野心的打擊，已禁止輝達向中國銷售H20晶片，這項禁令讓輝達認列減損55億美元。