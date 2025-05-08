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美聯準會再度按兵不動 鮑爾：關稅高不確定性是關鍵

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
Fed主席鮑爾。（路透）
Fed主席鮑爾。（路透）

美國總統川普希望聯準會降息，不過聯準會7日再度選擇按兵不動；美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）認為關鍵在於關稅政策的不確定性太高，不如先靜觀其變。

美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）7日舉行政策會議，鮑爾指出，雖然市場充滿不確定性，但整體經濟仍相當穩固，失業率維持在低點、勞工市場正位於高點、通膨也大幅降低。

鮑爾表示，經開會決定後，利率政策維持不變，並認為現行的貨幣政策可以有效面對接下來的經濟發展

鮑爾表示，聯準會的貨幣政策有兩大目標，一是達到最高的就業率、二是穩定物價。

鮑爾指出，川普政府正針對四方向制定新的政策，包括貿易、移民、財政和法規；這些政策都還在變動中，對經濟的影響也充滿不確定性。

鮑爾說，如果高額的關稅政策上路且持續下去，就有可能提高通膨、減緩經濟成長，並增加失業率；關稅有可能造成一次性的物價上漲，也可能造成長期的衝擊，取決於關稅的規模、時程和未來的社會預期。

鮑爾認為，面對高度的不確定性，失業率和通膨增加的風險也都相對提高，美國現在的經濟現況適宜先做觀望，待情勢更為清楚之後再做決定。

鮑爾指出，雖然今年第一季經濟成長率不盡理想，但經濟相對穩定，盡管通膨率仍高於預期，但整體穩健成長，尤其是勞動市場的表現，認為這是一個靜觀其變的好位置，以決定未來的貨幣政策。

鮑爾評估說，等待的成本相對低廉，無須操之過急。

經濟發展 通膨 鮑爾

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