Fed 決策／5月7日政策會議聲明全文

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed此次聲明中說，失業上升和通膨升溫的風險已經升高。路透
Fed此次聲明中說，失業上升和通膨升溫的風險已經升高。路透

美國聯準會（Fed）5月7日政策會議後的聲明全文如下：

(粗黑體為更動或新增處)

儘管淨出口波動影響了數據，最近的經濟指標表明，經濟活動繼續穩步擴張。失業率保持低檔，而勞動市場條件仍然紮實。通膨稍微偏高。

委員會尋求實現充分就業和2%的較長期通膨目標。有關經濟前景不確定性已進一步增加，委員會正在關注其雙重職責兩方面的風險並判斷失業上升和通膨升溫的風險已經升高。

為支持其目標，委員會決定維持聯邦資金利率目標區間在4.25%~4.5%。考慮對聯邦資金利率目標區間額外調整的幅度和時機時，委員會都將仔細評估最新公布的數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。委員會將繼續減少持有的美國公債、機構債和機構抵押貸款證券（MBS）。自4月起，委員會將放緩縮減證券持有規模的步調，把美國公債的每月贖回上限從250億美元調降至50億美元。機構債與機構抵押貸款證券（MBS）的每月贖回上限則維持在350億美元。委員會堅決致力於支持充分就業並讓通膨率回歸2%的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續關注新公布的訊息對經濟前景的影響。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將隨時準備好把貨幣政策立場調整成適合的情況。委員會的評估將把廣泛訊息納入考量，包括勞動市場狀況、通膨壓力與通膨預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。

投票贊成這次貨幣政策決議者包括：主席鮑爾、副主席威廉斯、巴爾、鮑曼、柯林斯、庫克、古斯比、傑佛森、卡斯哈里、庫格勒、穆薩林、沃勒。卡斯哈里在本次會議上以替補委員身分參與表決。

通膨 風險

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