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經濟快評：Fed暗示停滯膨脹風險升高 基調偏向鷹派

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）7日會議決定維持利率不變，完全符合預估；會後聲明中有3處文字改動，凸顯Fed擔憂經濟面臨「停滯膨脹」風險，整個基調稍稍偏向「鷹派」。

第一，聲明一開頭，就新增了「雖然淨出口變動影響數據」半句，顯然是針對第1季實質國內生產毛額負成長0.3%而言；但下文中仍陳述「經濟以堅實的速度擴張」，顯示Fed並不認為經濟已然惡化，且不會因為第1季經濟萎縮就改變現有的審慎立場。

第二，對於經濟展望的不確定性增加，Fed又多用了「進一步（furgher）」一語；而既然不確定性更高，Fed決策也將「進一步」審慎。

第三，也是最重要的一處改變，就是新增加了「並判斷失業升高與通膨升高的風險都提高」這半句話，可以解讀成Fed認為「停滯膨脹」的風險升高。

綜合觀察這次會議的決策，顯示Fed的立場更趨向審慎，仍維持緩步降息立場。儘管市場預期6月將會降息，但由於4月就業數據仍然堅實；因此除非接下來的就業數據劇減，或通膨進一步下降，否則6月降息的不確定性也將「進一步」提高。

Fed 美國聯準會 降息

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