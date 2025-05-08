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美聯準會主席：利率政策維持不變

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（後）和聯準會主席鮑爾（前）。（路透）
美國總統川普（後）和聯準會主席鮑爾（前）。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）7日表示，雖然市場充滿不確定性，但整體經濟仍相當穩固，失業率維持在低點、勞工市場正位於高點、通膨也大幅降低，鮑爾表示，經開會決定後，利率政策維持不變

美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）7日舉行政策會議，鮑爾指出，失業和通膨的風險都有增加，認為現行的貨幣政策可以有效面對接下來的經濟發展。

聯準會7日開會前，哥倫比亞廣播公司（CBS）6日指出，芝加哥商業交易所（CME）FedWatch評估，聯準會繼續維持12月以來基準利率（benchmark rate）在4.25%至4.50%之間的機率高達99%。

美國總統川普近期多次對鮑爾表達不滿，認為聯準會降息太慢，並指出，歐洲中央銀行（European Central Bank）已經多次宣布降息。

美國 聯準會 鮑爾

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