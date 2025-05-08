BMW預期汽車關稅7月調降

在中國大陸買氣降溫與美國關稅措施的衝擊下，德國豪華車廠寶馬（BMW）上季業績下滑的幅度比預期小，得益於在歐洲的電動車銷售躍增。BMW高層預期汽車關稅可能在7月調降。

綜合路透與彭博資訊報導，BMW在7日表示，第1季汽車事業的息稅前盈餘（EBIT）減少25%至20.2億歐元（23億美元），利潤率為6.9%，均優於市場預期，激勵該公司股價同日盤中上漲近2%。

BMW上季在中國大陸的銷量銳減17%，為近五年來最慘淡的同期表現。不過，電動車銷售成為亮點，整體銷量年增32%，在歐洲地區的銷量更飆增64%，原因是歐洲消費者因馬斯克的右派政治言論，對特斯拉敬而遠之。

雖然BMW仍維持全年財測，有別於已撤回財測的賓士、Stellantis、福特等同業，但也坦承川普的貿易戰已升高不確定性，可能對本季業績造成顯著影響。BMW說，已與美國各層級的決策官員進行談判，希望關稅下滑的主張已獲認可。