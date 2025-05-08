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英國、印度敲定FTA 多國加速拚自貿談判

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導

全球第五大經濟體印度與第六大經濟體英國在談判三年後，六日宣布敲定ＦＴＡ（自由貿易協定）。這象徵印度開放汽車等長期保護的市場，也樹立了印度和其他西方國家洽談貿易的範例。對英國來說，這是二○二○年脫歐後的最重大貿易協議。

這項協議對印度和英國都具重大意義，接著各自展開國內批准程序，英國商業大臣雷諾茲預期這項ＦＴＡ將在約十二個月後生效。

美國總統川普重返白宮執政以來，其他國家加速磋商ＦＴＡ，東協加三的各國財長本周發表聲明，重申將試圖通過「強化區域內貿易」，抵銷當前的全球貿易震撼。

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