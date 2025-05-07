15年來第一次 迪士尼進軍中東宣布開發「阿布達比迪士尼」

CNN 7日報導，華特迪士尼公司15年來首度宣布新的主題樂園開發案，將在阿聯阿布達比興建度假區，也象徵該公司進軍中東市場。

迪士尼公司在第二季財報電話會議召開之前不久宣布，阿布達比迪士尼（Disneyland Abu Dhabi）度假區將成為迪士尼第7個全球度假勝地。阿布達比公司「Miral」將全面開發、興建與和營運該度假區，迪士尼幻想工程團隊則將主導創意設計和營運監督，可能在2030年代期營運，初步方案策畫包括一個主題公園和尚未公布數量的飯店。

迪士尼體驗（Disney Experiences）主席達馬羅（Josh D’Amaro）在阿布扎比接受CNN獨家訪問時表示，「每當我們開設一個新的體驗或主題樂園時，真正重要的是，不只是照搬一個可能存在於別處的主題樂園，然後直接丟到我們將要進入的新區域地面」。

達馬羅補充道，每個樂園在設計、食物都需要體現每個具體位置，「所以，在阿布達比，我們也想要同樣的想法」。

CNN指出，隨著串流競爭白熱化，迪士尼的樂園事業可以說是該公司最重要的財務驅動力，在2024財年佔營業收入的59%。儘管美國國內樂園2024年的遊客人數略有下降，但迪士尼在7日上午的財報指出，美國主題樂園的遊客人數再次上升，第一季營收大幅增加。

儘管迪士尼公司認為國際度假區具有潛力，遊客人數和客戶消費都出現更多增長，但中國大陸一直是貿易戰中的痛點；上海和香港的樂園遊客人數下降，導致第一季國際公園銷售額下跌。