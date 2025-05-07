傳OpenAI告訴投資人 重組後分給微軟營收比重將砍半

美國科技業消息網站The Information今天報導，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI已告訴投資人，在其進行結構重組之下，分給大金主微軟（Microsoft）的營收比重將砍半。

路透社報導，美國人工智慧（AI）公司OpenAI昨天宣布大幅縮減原本的重大重組計畫，維持由其非營利母公司控制。這很可能使得OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）能施展的權力受限。

The Information引述未公開文件報導，OpenAI與現有及一些潛在投資人分享財務預測時說，直到2030年其分給微軟等商業夥伴的營收比重，將由現存協議同意的20%至少降至10%；而在2030年之後微軟則希望享有OpenAI的技術。

OpenAI在與美國科技公司甲骨文（Oracle）及日本科技業投資巨擘軟體銀行（SoftBank）成立合資企業、打算斥資5000億美元在美國興建AI資料中心後，微軟已於今年1月更改與OpenAI協議當中一些關鍵條款。

微軟曾表示，他們與OpenAI的營收分享協議是雙向的，而在2030年合約屆滿前，雙方合作關係中的主要成分會維持有效。

OpenAI的1名發言人告訴The Information：「我們持續與微軟密切合作，並期待在不久的將來敲定這波資本結構調整的細節。」

路透社向微軟尋求對報導置評遭到婉拒，OpenAI則因非上班時間而未立即回覆置評請求。