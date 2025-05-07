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迪士尼插旗中東「融入阿聯式特色」 將在阿布達比打造第13座主題公園

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
迪士尼計劃在阿布達比打造中東首座迪士尼樂園。路透
迪士尼計劃在阿布達比打造中東首座迪士尼樂園。路透

迪士尼7日發布聲明表示，計劃在阿拉伯聯合大公國的阿布達比，打造其首座位於中東的主題公園。

彭博資訊報導，這座公園將成為迪士尼的第13座主題公園，將由阿布達比在地娛樂開發商Miral Group建造及營運，所有權也屬於Miral。園區預計坐落在阿聯旅遊重鎮亞斯島（Yas Island），Miral建造的法拉利世界（Ferrari World）、華納兄弟世界以及海洋世界公園也都位於這裡。

這將會是迪士尼自從2016年上海迪士尼樂園開幕後，首座在全新地點打造的主題公園。迪士尼先前曾擬出一項十年計畫，旨在增進其主題公園部門的成長，這是該公司最賺錢的一項業務。

迪士尼公園、郵輪及消費品部門主管達馬羅（Josh D'Amaro）受訪時表示，公司認為中東有廣大機會，且找到了與其野心相匹配的地點與合作夥伴。他說，這座公園將會成為科技上最為領先的迪士尼樂園，且Miral將會投資整個計畫，迪士尼對其沒有任何資本承諾。

迪士尼去年宣布計畫，要在未來十年內，將主題公園業務的資本投資增加一倍，至600億美元，以加速其體驗性業務的成長。

該公司執行長艾格（Bob Iger）也在聲明中說，阿布達比主題公園將以迪士尼設計融合在地建築特色，讓這座公園「兼容原汁原味的迪士尼與獨一無二的阿聯式特色」。

中東 迪士尼樂園

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