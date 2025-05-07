美國施壓致亞幣走強？韓央行總裁說法「有詮釋空間」

新台幣近日猛烈升值引發關注，媒體引述南韓銀行（南韓中央銀行）總裁李昌鏞說法，稱美國政府施壓亞洲國家要求貨幣升值。但比較各家韓媒說法，比起確認美國施壓，李昌鏞的說法可能留有詮釋空間。

李昌鏞是在義大利米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）第58屆理事會年會期間，於記者懇談會中作出上述表態。

相較於正式記者會，「記者懇談會」偏向為記者釋疑、說明議題背景的會面。由於在海外舉行，參與的媒體可想而知較為有限，實際在現場的媒體只有韓聯社、亞洲經濟、Newsis通訊社等；其他報導的多數媒體並未到現場，可能是轉載這幾家媒體，或透過韓銀官員轉述得知內容。

韓聯社作為南韓國家通訊社，被一般綜合媒體引述的情形最廣泛；首爾經濟、MBN等偏財經專門媒體，引述內容則較接近主要財經報之一的「亞洲經濟」。

在韓聯社及中央日報英文版中，引述李昌鏞就亞洲貨幣走強的背景說明時，提到「美國政府對亞洲國家的壓力」（U.S. administration's pressure on Asiancountries），直指亞洲國家貨幣升值背後有美國政府施壓，但若閱讀各家韓媒的韓文版報導，則有不同說法，大致可分為兩類。

在韓聯社、聯合電視新聞台（YTN Television）等綜合媒體相關報導中，引述李昌鏞說「得知美國與個別國家會面同時，談及匯率議題…第二點則是因為美中談判可能達成協議的可能性升高」，或「美國與個別國家會面，對匯率升值施壓…」，報導中較明確提到「美國施壓」。

MBN、首爾經濟、亞洲經濟等偏財經專門媒體的報導，引述內容有些微不同。在這些報導中，李昌鏞談及亞洲貨幣走強的原因之一為「美國與個別國家會面時談及匯率的說法」、「美國與個別國家會面同時，談及匯率議題的傳聞在市場傳開」；這樣的說法明顯更委婉，只是描述市場的猜測。

在南韓最大民營通訊社Newsis同一名記者的不同篇報導中，分別出現上述兩種內容。由此可見，李昌鏞可能重複說了同樣的內容，但用詞有些許差異，或留有詮釋空間，導致韓媒報導內容有出入。

雖然各家韓媒引述李昌鏞談話內容有出入，但並未在南韓引發討論，南韓銀行也沒有特別出面澄清。

另一方面，在韓聯社等媒體的報導中，用到得知（알려진다）這個動詞。

「得知」的方式可能是傳聞、也可能是被證實的說法，加上韓文句子經常省略主詞，若要一字一句解析，實際上難以確定李昌鏞若提到「美國施壓」，到底是指市場傳聞、預期，或者官員的消息已獲得確切證實。