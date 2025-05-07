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推動「民主AI」！OpenAI宣布新計畫 協助各國打造AI基礎設施

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
OpenAI 7日宣布OpenAI for Countries倡議計畫，將協助他國打造AI基建，推動基於民主理念的AI。路透
OpenAI 7日宣布OpenAI for Countries倡議計畫，將協助他國打造AI基建，推動基於民主理念的AI。路透

OpenAI 7日宣布新倡議計畫，將協助其他國家打造人工智慧（AI）基礎建設，推動基於民主理念、而非極權主張的AI，並藉此將今年初與軟銀、甲骨文攜手推出的5,000億美元「星際之門」（Stargate）計畫，擴及海外。

OpenAI全球事務副總裁勒漢（Chris Lehane）表示，這項名為「各國的OpenAI」（OpenAI for Countries）的計畫，旨在與其他國家或地區合作，建設能提供當地居民在地化ChatGPT的資料中心。計畫資金將來自各國政府與OpenAI，初期將鎖定與美國盟友合作的10個國際項目。

在此計畫下，OpenAI將與各國政府合作提升資料中心容量，並協助各國將該公司產品，依特定語言和需求，進行客製化，是OpenAI執行長奧特曼稱之為「商業外交」的一環。

此外，「各國的OpenAI」也將使各國擁有數據主權，各政府也能與OpenAI共同成立基金，透過對當地新創公司的支持，建立「國家AI生態系統」。

OpenAI將分別進行這項計畫和「星際之門」，但彼此有緊密關聯。勒漢表示，這項計畫在今年的巴黎AI行動峰會後，逐漸明朗化。峰會上有多位國際領袖向OpenAI探詢，要如何才能建立各自的「星際之門」。

勒漢說，「這項投資將超越我們在美國所能達成的」。他稱此計畫是，藉美國AI技術優勢，對各國提供一個明確有別於中國大陸AI技術選項的方法，並以此優勢推廣言論自由、自由市場，以及防止政府大量收集數據等民主價值。此計畫宗旨也對齊川普政府確保美、中AI爭霸戰中取得勝利的目標。

OpenAI 美國 語言

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