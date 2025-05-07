道瓊早盤小漲近200點 投資人緊盯美中談判、Fed決策

在投資人緊盯美中貿易談判最新進展，並期待美國聯準會（Fed）稍晚的利率決策之際，美股7日早盤小漲。道瓊工業指數上漲171點，或0.4%；標普500和那斯達克指數分別上漲0.2%和0.1%；費城半導體指數跌0.2%；台積電ADR漲0.5%。

美國財長貝森特和貿易代表葛里爾本周將在瑞士會見中國大陸對等官員，投資人將此消息視為在美國總統川普宣布對等關稅之後的一項貿易方面利多。

貝森特稍晚也向福斯新聞表示：「我的感覺這次是為了（貿易戰）降級，而不是為了重大貿易協議。但我們在能夠向前邁進之前，必須要先降級。」

同時，投資人也正在準備迎接Fed稍晚（台灣時間凌晨2點）的利率決策。據芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed維持利率按兵不動的機率高達97%。Fed主席鮑爾的決策後記者會也將是投資人焦點，他近期儼然成為川普的批評目標，雖然川普先前一度說「等不及要開除他」，後來又改口說「沒打算」解任Fed主席。

個股方面，迪士尼上季財報的營收和獲利都優於市場預期，串流訂閱戶數也意外躍增，帶動早盤股價大漲逾10%；美超微則因上季財報和本季財測都不佳，導致股價重摔逾6%；Uber也因財報營收未達預期，股價大跌約4%。