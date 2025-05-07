「對美出口」、「自中進口」皆創新高 外媒曝：恐不利越南貿易談判

越南4月從中國進口額及對美國出口額皆衝上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後高點，反映出本已遭美方批評的貿易趨勢加速，這恐怕影響河內在與華府進行貿易談判時爭取到讓步。

路透社報導，華府盼降低越南對美國的貿易順差，同時打擊中國貨物透過越南賣到美國。美國總統川普（Donald Trump）雖已暫緩開徵越南在內的全球對等關稅，但若7月暫緩期屆滿後，白宮仍確定要對越南課徵46%高關稅，恐打擊跨國企業透過越南出口、衝擊其經濟成長模式。

河內已向川普政府提議數個方案，包括打擊中國貨物非法透過越南轉運至美國。因為貨品若標示是「越南製」而非「中國製」，銷往美國時可享有較低關稅。

然而根據越南統計局的資料，今年1至4月越南對美國的貿易出超較去年同期增加近25%。美國數據也顯示，光是3月對越南貿易逆差超過135億美元，創下史上單月新高。

數名產業界高層指出，越南製造商面臨川普政府可能調高關稅，而紛紛預先增加對美國出口。

越南海關數據顯示，4月對美國出口額較去年同期增加34%至120億餘美元，是疫情後最高單月紀錄。

同一時間，中國出口至越南的貨物也持續增加。根據海關資料，4月越南自中國進口額較去年同期成長近31%至150億餘美元，這也創下疫情後單月新高。這類進口通常是越南製造廠所需的原物料和零件。