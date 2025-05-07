瑞士央行外匯存底驟降 外媒評：加入美元大逃殺？

貿易戰風險讓投資人紛紛逃離美國，近來瑞士央行的外匯存底也驟降，外媒不禁想問，該國是否也加入了逃離美元的行列？

路透報導，貿易戰烽火在3、4月加劇，瑞士外匯存底在此一時期銳減330億瑞郎。文章認為，這不大可能是外匯波動導致，該國外匯存底主要是美元和歐元，兩者各占一半，其餘多為英鎊、日圓、加幣，這些貨幣的幣值均走升。

由於削減外匯存底與央行當前的貨幣政策背道而馳，倘若央行刻意減少支撐瑞郎的外匯存底，想必極為擔心貿易戰對美元的衝擊。瑞士央行目前採取超級寬鬆的貨幣政策，購買瑞郎有如推動緊縮。

瑞士消費者物價指數（CPI）從3月的年增0.3%，4月增幅降至0%，瀕臨通膨。投資人普遍預料央行將在6月會議上，降息1碼讓基準利率重回0%。但近來瑞郎兌美元強升，為壓抑瑞郎漲勢，央行持續降息的呼聲大起。

投資人敲進避險貨幣瑞郎，讓瑞郎兌美元在2月底到4月底間，漲幅一度高達11%。