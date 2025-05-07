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外界看好聯準會「維持利率不變」 靜觀川普關稅如何衝擊美國經濟

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國聯邦準備理事會（Fed）今天將做最新貨幣政策決定，分析師和投資人壓倒性看好聯準會維持利率不變，寧可先觀察美國總統川普新關稅措施會如何影響美國經濟，再採取行動。（路透）
美國聯邦準備理事會（Fed）今天將做最新貨幣政策決定，分析師和投資人壓倒性看好聯準會維持利率不變，寧可先觀察美國總統川普新關稅措施會如何影響美國經濟，再採取行動。（路透）

美國聯邦準備理事會（Fed）今天將做最新貨幣政策決定，分析師和投資人壓倒性看好聯準會維持利率不變，寧可先觀察美國總統川普關稅措施會如何影響美國經濟，再採取行動。

法新社報導，美國央行為了因應川普（DonaldTrump）接二連三的關稅行動，在昨天起召開的2天政策會議中面臨艱難選擇：應優先對付通貨膨脹而將利率維持在高水準？還是該按兵不動？或是應降息來刺激經濟和就業？

美國保險與金融服務公司全國互惠（NationwideMutual）首席經濟學家波斯揚齊克（Kathy Bostjancic）指出，聯準會面臨不利的情勢交錯，「一方面物價看漲，另方面經濟成長正在放緩」，央行官員將必須決定要相信哪個趨勢。

近幾週公布的數據顯示，美國今年首季經濟萎縮，但失業率仍徘徊在接近歷史低點的水準，通膨率則持續朝聯準會長期目標2%回落，儘管仍略高於目標。

英國渣打銀行（Standard Chartered Bank）北美宏觀策略部主任英格蘭德（Steve Englander）在客戶報告中寫道：「近期數據雖然不佳，但也沒差到足以迫使聯準會公開市場委員會（FOMC）暴露其意向。」

美國花旗銀行（Citibank）的經濟學家最近也在1份投資人報告中表示：「我們持續認為，聯準會官員將願意『無視』關稅相關貨物通膨，而調降政策利率來支持勞動市場。但他們得先在鐵錚錚的數據中見到勞動市場正在走軟的決定性證據才會出手。」

金融服務公司芝加哥商品交易所集團（CMEGroup）的資料也顯示，利率期貨交易商目前認為，聯準會今天不降息的機率超過95%。

川普 美國 聯準會 關稅

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