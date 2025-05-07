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洗產地嫌疑加重 越南4月對美出口、從陸進口雙創高

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
越南4月對美國出口和來自中國大陸的進口雙雙寫下疫情後新高，加深中國大陸商品在越南「洗產地」的嫌疑。路透
越南4月對美國出口和來自中國大陸的進口雙雙寫下疫情後新高，加深中國大陸商品在越南「洗產地」的嫌疑。路透

越南4月對美國出口和來自中國大陸的進口雙雙登上疫情後新高，加深中國大陸商品在越南「洗產地」的嫌疑，可能推升越南贏得美國貿易讓步的難度。

越南海關數據顯示，越南4月對美國出口逾120億美元，比一年前成長34%，寫下新冠疫情爆發以來最高出口額紀錄。另一方面，越南4月擴大進口中國大陸商品，進口額達到逾150億美元，也是疫情後新高。

大型港口營運商SSA Marine副總裁彼得森（Soren Pedersen）表示，越南處理該國大多數對美國海運出口的深海港蓋梅港，對美國出口已激增，馬士基（Maersk）等大型航運業者5月每周預訂26艘開往美國的貨輪，高於平均的20至22艘，創下歷史新高。

彼得森說：「目前貨櫃碼頭大多已運能全開，或逼近滿載狀態。」

越南來自中國大陸的進口近幾年持續為對美國出口增添柴火，從中國大陸流入的商品價值及波動，與對美國出口高度吻合。白宮官員曾指控越南只是中國大陸製商品銷往美國的中繼站，認為該國為商品添加的價值，不足以讓商品貼上「越南製」標籤。

越南正面臨對美國出口遭課徵46%關稅的風險，這可能衝擊越南經濟成長模式，以及從該國出口商品的跨國企業，例如三星和Nike。河內當局為避開高關稅，已向川普政府提出許多提議。越南4月開始打擊商品非法轉運，並擴大管制進口商品。

美國 越南

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