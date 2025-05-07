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美中貿易會談「提振信心」 亞股普遍上揚

中央社／ 香港7日綜合外電報導

美國和大陸官員表示，雙方週末將展開貿易會談，助長市場預期美中互徵高額關稅將縮手的樂觀心理，亞洲股市今天普遍上揚。

而北京採取行動寬鬆若干關鍵貨幣政策工具，以刺激經濟，對投資人信心帶來提振。

華爾街股市收盤後，美中宣布雙方週末將在瑞士舉行會談，這是川普於4月2日「解放日」公布關稅後，雙方首次磋商會談。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）告訴福斯新聞（Fox News），他與美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）將和大陸副總理何立峰會面，為未來的談判鋪路。

美中貿易會談消息傳出後，亞股普遍上揚。

香港、上海、新加坡、雪梨、首爾、台北、威靈頓、馬尼拉和雅加達股市都收漲。東京股市日經指數則收跌。

SPI資產管理（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「就在所有人幾乎絕望，認為川普的貿易戰將帶來世界末日時，白宮悄悄釋出『貿易協議』風聲，把市場從懸崖邊拉了回來。」

此外，投資人也樂見大陸下調關鍵利率，並降低銀行存款準備金率，以刺激放貸，帶來進一步利多。

景順（Invesco）亞太區環球市場策略師趙耀庭（David Chao）說：「市場自年初以來一直期盼貨幣刺激措施來推動信貸成長，因應外部不確定性。」

「因此今天的降息至少可以暫時滿足市場對刺激措施的需求。」

美國聯準會今天稍後將公布貨幣決策，預期將再度維持利率不變。而投資人將密切關注聯準會的會後聲明稿，希望能從中一窺在川普關稅和降息壓力下，聯準會的貨幣政策計畫。

指數 美國 聯準會 貨幣

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