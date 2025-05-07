對AI極具信心 分析師：Palantir市值「三年內上看1兆美元」

儘管軍工股Palantir的亮眼財測未及投資人的高度預期，拖累6日收盤股價重挫12%，但許多分析師仍對這檔具備人工智慧題材的飆股深具信心。

美國銀行分析師摩拉給予Palantir「買進」評級，目標價為125美元，意味著較6日的收盤價有望再漲近15%。摩拉說，該公司第1季的營收超乎預期，同時也調升財測，意味著業績加速成長。

他說，上季的強勁需求，來自商用市場與政府領域。

高盛股票分析師伯吉斯說，Palantir仍持續藉由AI策略獲得動能，「我們認為，企業客戶持續選擇Palantir作為執行AI策略的成熟解決方案，因為其他替代選項相對更難導入」。

Wedbush公司分析師艾夫斯看好，Palantir未來三年內市值上看1兆美元，將成未來AI革命主題的核心個股。他也提到Palantir在歐洲的進展，包括最近與北約（NATO）的合作。

艾夫斯也看淡Palantir估值過高的疑慮，他說，若市場相信這是一波強勁的成長周期，那麼估值的重要性便相對較低。