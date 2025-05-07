快訊

川普又有重大消息？美媒爆：將幫波斯灣改名「阿拉伯灣」

57架國際航班在領空 印巴空中交通大亂畫面曝光

獨／板橋33公斤冷氣從天而降砸死女大生 安裝工人、業者判決出爐

對AI極具信心 分析師：Palantir市值「三年內上看1兆美元」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
分析師仍看好Palantir後市。歐新社
分析師仍看好Palantir後市。歐新社

儘管軍工股Palantir的亮眼財測未及投資人的高度預期，拖累6日收盤股價重挫12%，但許多分析師仍對這檔具備人工智慧題材的飆股深具信心。

美國銀行分析師摩拉給予Palantir「買進」評級，目標價為125美元，意味著較6日的收盤價有望再漲近15%。摩拉說，該公司第1季的營收超乎預期，同時也調升財測，意味著業績加速成長。

他說，上季的強勁需求，來自商用市場與政府領域。

高盛股票分析師伯吉斯說，Palantir仍持續藉由AI策略獲得動能，「我們認為，企業客戶持續選擇Palantir作為執行AI策略的成熟解決方案，因為其他替代選項相對更難導入」。

Wedbush公司分析師艾夫斯看好，Palantir未來三年內市值上看1兆美元，將成未來AI革命主題的核心個股。他也提到Palantir在歐洲的進展，包括最近與北約（NATO）的合作。

艾夫斯也看淡Palantir估值過高的疑慮，他說，若市場相信這是一波強勁的成長周期，那麼估值的重要性便相對較低。

分析師 客戶 美國

延伸閱讀

軍工股人氣爆棚！亞航、事欣科強攻前線 寶一戰新高震盪

中華電漲破130元 他質疑「高人操盤」：未來恐怕變飆股

「戰爭貴在神速」陸媒評俄烏戰事點3大鐵律 專家：俄戰略失誤代價大

高通財測不妙 看淡手機市場

相關新聞

印對美全面讓步？川普：印度已同意關稅砍到零

美國總統川普透露，印度已同意調降美國商品進口關稅至「零」，並強調印度只會為他這麼做。

從小學炒股！未滿20歲「握11億美元」 韓媒曝：三星電子青年股東近40萬人

南韓科技媒體SamMobile報導，三星電子未滿20歲股東人數五年來翻漲22倍，在去年底逼近40萬，顯示儘管三星股價近來...

不受美國關稅影響！法拉利超跑需求「火熱」 訂單滿到明年底

義大利跑車大廠法拉利（Ferrari）表示，儘管為因應美國總統川普的關稅政策，調漲旗下超跑在美國市場的售價，需求仍然「火...

債市波動加劇...策略師押注英央行調整QT 「將暫停債券銷售」

英國央行本周四將召開貨幣政策會議，市場普遍預期，近期的市場動盪可能促使決策官員調整量化緊縮（QT）政策。美國銀行與法國巴...

用錢投票？亞洲掀拋售美元潮 亞幣狂升值

亞洲正掀起美元拋售浪潮，對美元來說是不祥之兆。2日及5日新台幣創紀錄升值趨勢正向外擴散，帶動新加坡、南韓、馬來西亞、泰國...

AMD要怎麼因應美中晶片戰？蘇姿丰：擴大產品組合

超微（AMD）執行長蘇姿丰周二（6日）在財報說明會表示，該公司「領先市場產品組合的強大順風」，將能夠完全抵消總體經濟環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。