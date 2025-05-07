印對美全面讓步？川普：印度已同意關稅砍到零

美國總統川普透露，印度已同意調降美國商品進口關稅至「零」，並強調印度只會為他這麼做。

川普6日在白宮接受媒體訪問時，強調與印度達成雙邊貿易協議的重要性。川普說：「印度關稅是全球數一數二高，我們不會容忍這種稅率，他們已同意調降關稅，而且稅率會降至零，他們已經答應了。他們不會為其他人這麼做，除了我。」

彭博資訊曾報導，印度據傳已提議取消美國特定進口商品關稅，例如鋼鐵、汽車零組件及藥物。零關稅提案將以對等基礎實施，印度將允許從美國免稅進口特定工業商品，但會設下固定配額，超過約定門檻的進口仍會課徵完整關稅。

這項計畫據傳由4月底走訪華盛頓的印度貿易官員提出，這些官員造訪華府目的是加速協商貿易協議。知情人士透露，目前印度和美國目標是今年秋季前正式敲定協議。

川普4月2日對印度祭出26%對等關稅後，旋即宣布暫時豁免對等關稅90天，美國這段期間從印度進口的商品關稅降至10%。