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從小學炒股！未滿20歲「握11億美元」 韓媒曝：三星電子青年股東近40萬人

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
三星電子未滿20歲股東人數在去年底逼近40萬，顯示年輕投資人仍看好該股前景。路透
三星電子未滿20歲股東人數在去年底逼近40萬，顯示年輕投資人仍看好該股前景。路透

南韓科技媒體SamMobile報導，三星電子未滿20歲股東人數五年來翻漲22倍，在去年底逼近40萬，顯示儘管三星股價近來承受不少壓力，年輕投資人仍看好該股前景。

韓國證券集保公司（KSD）5日數據顯示，截至去年底，三星電子20歲以下股東人數，由2019年底18,301人翻漲22倍至394,886人，占股東總數比率由3.21%提高至7.75%。該族群去年底持有19,402,718股，或0.33%三星在外流通股票，平均每人持有49股，合計價值逾11億美元。

但最新人數離2022年底的431,642人高峰仍有一段距離，主因三星股價自2022年底以來不斷承壓。三星股價去年底跌至四年低點，近期高點迄今跌幅更達33%。

不過，三星近年致力於透過回購庫藏股、提高股息等舉措，增進股東報酬，看來起了穩定作用。

南韓當局沒有限制股票交易年齡，但須父母或法定代理人同意，才能開設交易帳戶。許多父母也會買股票給小孩當作禮物，或當作理財教育的方式。

三星 南韓 報酬 父母 理財

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